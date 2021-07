Peugeot 106 slavi 30. godišnjicu

Peugeot 106 slavi svoju 30. godišnjicu u septembru 2021. i tako postaje "youngtimer" koji već spada u kolekcionarska vozila.

Peugeot 106 bio je prvi automobil 6. generacije. To je novo vozilo trebalo proširiti gamu marke Peugeot u segmentu B malih gradskih automobila, koji su u to vrijeme predstavljali nešto više od trećine registriranih vozila u Europi i 40 % registriranih vozila u Francuskoj. Puštanje u prodaju vozila Peugeot 106 dogodilo se 12. septembra 1991, a novinarima je predstavljen na sljedeći način: "To je jedna simpatična kuglica umotana u osmijehe i obučena u šarm koja u svojih kompaktnih 3,56 m skriva mnoštvo iznenađenja.

Vozilo je osmišljeno da bude svestrano, oblikom prilagođeno i gradskim i izvangradskim vožnjama, kombinacija je elegancije i zavodljivosti, s pogonom na prednje točkove i poprečno ugrađenim motorom koji je rezultat znanja i umijeća marke Peugeot i vuče korijene iz iste tradicije."

Prvo se proizvodio s trima vratima, a zatim s pet vrata počevši od 1992. te je proizvedeno gotovo 2.800.000 primjeraka do kraja 2003. godine, kad je prestala njegova prodaja.

Peugeot 106 uglavnom se proizvodio u Mulhouseu, ali kad je došlo do najveće potražnje, uključile su se i tvornice u Sochauxu i Aulnay-sous-Boisu. Peugeot 106 imao je pogon na prednje točkove i četverocilindarski benzinski motor tipa TU: od 954 do 1587 cm3 i od 1360 do 1558 cm3 za dizelski motor.

Peugeot 106 sigurno je jedan od automobila marke pod znakom lava koji je imao najviše posebnih serija jer ih je bilo čak dvadesetak tokom dvanaest godina koliko je bio u prodaji.

Najupečatljiviji primjeri bili su, između ostalih, vrlo elegantni "Roland Garros" i "Zénith" koji su se pojavili 1993. godine, slavni 106 Kid i njegova sjedala od trapera (1994.), vrlo zabavan 106 Cartoon koji je predstavio animirani lik Droopy (1996. – 1999.), elegantni "Inès de la Fressange" iz 1997. ili Enfant Terrible iz 2000.

Bile su tu i istaknute sportske izvedbe 106 Rallye iz 1993. godine, 106 XSI od 95 KS (1992.) i od 105 KS (1995.) te 106 S16 od 120 KS iz 1996, koja je bila posljednja godina te izvedbe u prodaji.

Vozilo je ostvarilo dobru sportsku karijeru na susretima Peugeot Sport i na relijima Grupe N. Godine 1997. predstavljen je 106 Maxi koji je bio inspirisan vozilom 306 Maxi.

To je vozilo dizajnirao i vozio Lionel Montagne od 1998. godine, a 2000. ga je vozio Cédric Robert koji je završio na 5. mjestu u francuskom prvenstvu u reliju.

Prvi model VLV (laki gradski automobil) predstavljen je 1941. godine kao preteča električnog vozila, a drugi je bio Peugeot 106 koji je sve do 2010. godine držao svjetski rekord u prodaji električnih vozila.

Električna izvedba prodana je u gotovo 3.550 primjeraka, a bila je namijenjena i privatnim i poslovnim kupcima.