Peugeot 508 Sport stiže 2020. godine

Peugeot se priprema da u novu eru autobilizma uđe sa novim sportskim sedanom koji će parirati modelima kao što su Audi S4, Mercedes-AMG C43 i drugi. Takav model već je predstavljen u vidu koncepta koji nosi ime Peugeot 508 Sport Engineered.

Konačna, serijska verzija pomenutog automobila se očekuje 2020. godine. Prema pojedinim izvorima, to vozilo će imati hibridni pogonski skop. On će se sastojati od 1,6-litarskog benzinca koji razvija 197 konjskih snaga (147 kW) i dva elektromotora. Jedan elektromotor će biti smješten na prednjoj osovini i razvijaće 107 konjskih snaga (80 kW). Drugi elektromotor će biti smješten na zadnjoj osovini i razvijaće 197 konjskih snaga.

Prema tome, pretpostavlja se da će taj pogonski sklop razvijati ukupno 355 konjskih snaga (265 kW). Taj automobil će imati pogon na svim točkovima i osmostepenu automatsku transmisiju.

Detalja o performansama još uvijek nema. Međutim, koncept Peugeot 508 Sport Engineered iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 4,3 sekunde. Takođe, on postiže elektronski ograničenu maksimalnu brzinu od 250 km/h. Njegova baterija kapaciteta 11,8 kWh mu omogućava da samo na električnu energiju, sa jednim punjenjem, pređe i do 50 km. Prema tome, očekuje se da i performanse serijske verzije budu slične tome.

Zbog dodatne težine koju sa sobom nose baterija i elektromotori, očekuje se da Peugeot 508 Sport (ime još nije potvrđeno) dobije modifikovano vješanje, a možda i neke druge promjene u odnosu na ostale modele iz linije 508. Zahvaljujući sportskom izgledu i felnama veličine 20 cola taj model će na prvi pogled biti prepoznatljiv.

Sportska varijante nove generacije modela Peugeot 508 bi prvo trebalo da stigne u formi sedana sa petoro vrata. Međutim, ubrzo nakon toga se očekuje i Sports Wagon (karavan) verzija.

(vrelegume)