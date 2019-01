Peugeot odredio "magični" broj za proizvodnju e-Legenda

Peugeotov koncept e-Legend je jedan od automobila koji je privukao posebnu pažnju na Auto-salonu u Parizu, ali francuski proizvođač nije izričito odbacio mogućnost masovne proizvodnje.

Međutim, dalek je put do ulaska e-Legenda na proizvodne trake, posebno s obzirom na aktuelne trendove na tržištu gdje su kupci prije svega okrenuti krosoverima i SUV modelima.

Ipak, iz Peugeota su jasno stavili do znanja šta je potrebno da e-Legend uđe u serijsku proizvodnju, a to je 500.000 zainteresovanih kupaca.

To je javno objavio direktor kompanije Žan-Filip Imperato. Vrlo brzo su zainteresovani pokrenuli peticiju, a u trenutku pisanja vijesti potpisalo ju je oko 30.000 ljudi.

If we get to 500,000 we might really have to consider it… #PeugeotELegend @Autonews_frhttps://t.co/hNOzPlZn7w