Počela proizvodnja obnovljene Škode Superb

​Škoda je u fabrici Kvasiny u Češkoj počela sa proizvodnjom obnovljenog Superba koji je inače zvanično predstavljen krajem maja tokom Svjetskog prvenstva u hokeju u Bratislavi.

Obnovljeni Superb je dostupan u standardnoj Liftback i karavanskoj Combi varijanti, ali i u (pro)terenskoj Scout verziji, kao i u luksuznom izdanju Superb Laurin & Klement. Međutim, najveću novost predstavlja Superb sa plug-in hybrid pogonom.

Što se vizuelnih promena tiče, najveće izmene su pre svega doživjeli prednji dio vozila (svjetla u Matrix LED tehnologiji, maska i branik), ali se ističu i doterana zadnja sjvetla sa hromiranom lajsnom i natpis "ŠKODA" na poklopcu prtljažnika. Treba pomenuti i nove alu točkove od 18 i 19 inča, kao i dve nove boje eksterijera (Race Blue i Crystal Black).

Izmenjeni branici su zaslužni da je Superb sada za 8 mm duži nego ranije, što kod kod Superba Liftback podrazumeva dužinu od 4869 mm. Ostale dimenzije su ostale iste, pa tako širina iznosi 1864 mm, visina 1469 mm (karavan 1477 mm) i međuosovinsko rastojanje 2841 mm.

Što se tiče zapremine prtljažnika, Superb Liftback raspolaže sa 625 litara (1760 litara sa oborenim zadnjim sedištima), dok Superb Combi ima 660 litara (1955 litara sa oborenim zadnjim sedištima).

Blago modifikovana je i unutrašnjost (materijali, boje, bogatija oprema, opciona digitalna instrument tabla, Columbus intotainment sistem sa 9.2-inčnim ekranom osjetljivim na dodir), a šira je i lista bezbjednosnih i sistema za pomoć vozaču (uključujući i Emergency Assist).

Gama motora će na početku obuhavati benzince 1.5 TSI (110 kW/150KS, sa 6-stepenim manuelnim ili 7-stepenim DSG automatskim menjačem), 2.0 TSI (140 kW/190KS, samo sa automatikom) i jači 2.0 TSI (sa 200 kW/272KS koji će moći da se kombinuje i sa 4x4 pogonom), kao i dizelaše 1.6 TDI sa 88 kW/120KS, 2.0 TDI Evo sa 110 kW/150KS i 2.0 TDI sa 140 kW/190KS (u zavisnosti od mjenjača TDI motori dolaze u paru sa manuelnim ili DSG mjenjačem).

Dolazimo do potpuno nove verzije, a to je Superb sa plug-in hybrid pogonom. Ovde naime imamo kombinaciju 1.4 TSI turbo benzinca, elektromotora sa 85 kW i litijum-jonskih baterija od 13 kWh (biće moguća i vožnja samo na struju, i to do 55 km).

Hibridni Superb (sa 6-stepenim DSG automatikom) raspolaže sa ukupno 160 kW/218KS i 400 Nm obrtnog momenta, potrošnja goriva po fabričkim podacima je 1,7 l/100 km, a emisija CO2 iznosi 40 g/km.

Zbog baterija prtljažnik Superba plug-in hybrid u osnovnoj konfiguraciji ima 485 litara (karavan raspolaže sa 25 litara više), dok je rezervoar za gorivo 50 litara. Sve u svemu, Škoda navodi da hibridni Superb ima ukupnu autonomiju od 850 km.

Na kraju, tu je i Superb Scout, karavan verzija sa 15 mm povišenim klirensom, zaštitnim elementima na eksterijeru i pogonom na sva četiri točka. Sem toga, Superb Scout je dobio i 18-inčne alu točkove, hromirane krovne nosače, aluminijumski izgled retrovizora, Scout oznake, kao i sedišta sa grejanjem.

Kupci Superba Scout će moći da biraju između 2.0 TDI dizelaša sa 190KS i 2.0 TSI benzinca sa 272KS, oba standardno u paru sa 7-stepenim DSG mjenjačem.

(Autoblog.rs)