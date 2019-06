Pogledajte novi Land Rover Defender

Na internetu se pojavila fotografija koja nam djelimično otkriva kako će izgledati novi Land Rover Defender.

Naime, uslikana je digitalna instrument tabla ovog modela na kojoj se vidi njegov spoljašnji dizajn, bez ikakve kamuflaže.

Fotografija je putem interneta podijeljena na brojnim forumima, da bi našla svoj put i do tvitera.

Na njoj vidimo digitalnu instrument tablu na kojoj se vidi bočna strana novog Defender modela. Ona nam otkriva da će novi model imati znatno moderniji dizajn od prethodne generacije.

Po svemu sudeći, novi Defender će na prednjem delu automobila imati nešto "zaobljeniji" dizajn i okrugle LED farove. Tu su i crni poklopci bočnih retrovizora, a u istoj boji su i B i D stubovi. Sa druge strane, C stubovi su ofarbani u boji karoserije.

Svu u svemu, spoljašnji dizajn nove generacije modela Land Rover Defender ne predstavlja nikakvo veliko iznenađenje. Ljubitelji ovog modela mogu da predahnu s obzirom da će novi Defender zadržati svoj prepoznatljivi, "kockasti" dizajn.

Takođe, nešto blaze ivice i obline će svakako učiniti da on izleda modernije.

Podsjećamo, novi Defender je baziran na modifikovanoj varijanti MLA platforme. Na istoj platformi su bazirani i modeli Range Rover Sport i Land Rover Discovery.

Još uvijek se ništa ne zna o pogonskim opcijama. U svakom slučaju, očekujemo da vidimo dvolitarske četvorocilndraše uparene sa pogonom na svim točkovima i automatskom ili manuelnom transmisijom.

U doglednoj budućnosti će vjerovatno biti uveden i hibridni pogonski sklop.

Novi Land Rover Defender će premijerno biti predstavljen u septembru, tokom Sajma automobila u Frankfurtu.

The All-New Defender! Someone managed to sneakily photograph the display cluster of the New Defender.#AllNewDefender #landroverdefender #landroverphotoalbum #landroverevolved #Defender2020 pic.twitter.com/H2TOTCr7u3