Polovni Bugatti od 1,5 miliona dolara

Bugatti je upravo predstavio najskuplji automobil ikada, La Voiture Noire model, sa cijenom od 19 miliona dolara, ali, kao unikat, on je naravno već obećan.

Ipak, ako želite nešto pristupačniji Bugatti koji će se izdvajati od svih drugih, rijetki dragulj se upravo pojavio na aukcijskoj prodaji – u pitanju je posljednji Bugatti EB110 Super Sport.

Ovo vozilo, odjeveno u Grigio Chiaro, metalik srebrnu boju, konstruisano je 1995.godine, a kako navode prodavci, ono ima veoma malu pređenu kilometražu. Moramo priznati da na slikama djeluje besprjekorno, spolja i iznutra, tako da možemo bezbijedno pretpostaviti da ga vlasnik nije baš mnogo vozio.

Ipak, nadamo se da mu je makar malo protegao točkove s vremena na vrijeme. GT sa 533 konja bio je prvi novi Bugatti koji je ponio ovo ikonsko obilježje nakon više od četiri decenije, a dizajnirao ga je italijanski preduzetnik Romano Artioli.

Super Sport je zapravo GT na steroidima. On je dobio novi ECU, veće injektore i bolji izduvni sistem, što je pomoglo 3.5 litarskom quad-turbocharged V12 motoru da dobije do 603 konjske snage. Super Sport je skinuo oko 165 kilograma sa GT modela, zbog čega on sada on nula do sto kilometara na čas ubrzava za samo 3.2 sekunde i ima maksimalnu brzinu od 355 kilometara na čas.

Zbog svih ovih nevjerovatnih specifikacija, a i zbog činjenice da prema priči samo 30 EB110 SS jedinica postoji u svijetu, zvanična cena ovog modela nije javno poznata, ali se pretpostavlja da će dostići oko 1.5 miliona dolara.

(NN/luxlife.rs)