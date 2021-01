Porsche lansirao lakši i jeftiniji Taycan

U utorak, Porsche je dopunio porodicu Taycan još jednim, jeftinijim i lakšim modelom

Nazvan je jednostavno Porsche Taycan, bez „S“, „Turbo“ ili bilo kakve dodatne nomenklature. Od ostalih Taycana se razlikuje time što poseduje samo jedan elektromotor, koji pokreće zadnje točkove, prenosi portal vrelegume.rs

Standardni Taycan poseduje bateriju od 79,2 kWh (ukupan kapacitet) i motor smešten pozadi, koji raspolaže s 326 ks i 340 Nm, dok pri upotrebi sistema za kontrolisani brzi start isporučuje čitavih 408 konja i 345 Nm.

Do 100 km/h ubrzava za 5,2 sekunde, dok mu maksimalna brzina iznosi 230 km/h. Budući da poseduje masu od 2.071 kilograma, najlakši je među Taycanima, mada mu je koeficijent otpora vazduha 0,24, što ga čini manje aerodinamičnim od 4S ili Turba, ukoliko se opciono ne odlučite za vazdušno ogibljenje.

Zahvaljujući Porscheovoj arhitekturi od 800 V, brzo punjenje je zaista „brzo“. Kada je spojena na DC punjač od 350 kW, baterija napunjena 5 odsto će se do 80 odsto dopuniti za 22,5 minuta.

Za one koji žele nešto više snage i dometa, dostupna je baterija od 94,3 kWh – Performance Battery Plus, koja u izvesnoj meri podiže cenu, ali i snagu, na 381 odnosno 476 konja. Budući da donosi dodatnu masu, sprint do „stotke“ ostaje isti.

Veća baterija može da se nosi s još moćnijim punjenjem, od 270 kW, baš kao i mnogo skuplji Taycani. Vreme punjenja od 5 do 80 odsto ostaje isto.

Biće interesantno saznati kako će se standardnih Taycan pokazati na inicijalnim testovima. Odsustvo prednjeg motor generatora oduzima 93 kilograma na težini vozila (u poređenju s Taycanom S), a kompletna masa je „skinuta“ s prednje osovine, što bi trebalo da doprinese boljoj upravljivosti.