Porsche pokazao novi klimatski tunel (VIDEO)

​I pored velikih mogućnosti supermodernog vazdušnog tunela, Porsche i dalje preferira sakupljanje iskustava iz realnih vožnji sa testovima koje sprovode ljudi za volanom.

Porsche nas je ponovo "počastio" snimcima iza kulisa proizvodnje novih modela.

Sada se njemački prozvođač fokusirao na najsavremeniji klimatski aerotunel, koji u Weissachu koristi od 2022. godine. Ovaj supermoderni tunel služi ne samo za podešavanje aerodinamike automobila, već pruža uslove za testove stresa u širokom opsegu simuliranih vremenskih uslova.

Klimatski centar, kako ga Porsche naziva, može da simulira gotovo sve moguće klimatske uslove iz svih dijelova svijeta.

"Možemo da reprodukujemo sve, od temperature vazduha od -30 do +50°C, od monsuna do blage kiše. Takođe možemo da simuliramo brzinu vjetra od 250 km/h i sunčevo zračenje do 1.200 Watti po kvadratnom metru i relativnu vlažnost vazduha između 5 i 95 odsto", izjavio je Horst-Uve Kros, jedan od inženjera koji dugi niz godina radi u Porscheu.

Nakon testiranja u klimatskom tunelu, automobili se naknadno testiraju u stvarnom svijetu. "Ne možemo se oslaniti samo na naš savremeni testiranja. Vožnja na putu ostaje suštinski proces testiranja", zaključuje Horst, prenosi "AutoBlog".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.