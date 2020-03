Porsche predstavio novi 911 Turbo S

Novi Porsche 911 Turbo S debitovao je u kupe i kabriolet verziji, sa motorom od 650 "konja".

Proizvođač iz Štutgarta objavio je fotografije i tehničke detalje najnovije generacije 911-ice Turbo S, koja je najsnažnija i najbrža do sada.

Već na prvi pogled Turbo S nagovještava da se ispod površine krije opaka "zvijer".

Na to ukazuje znatno "mišićaviji" izgled spoljašnjosti automobila u odnosu na regularnu verziju Porschea 911, koji kulminira zadnjim dijelom vozila sa velikim, pokretnim spojlerom i masivnim difuzorom iz koga izviruju dvije simetrično postavljene cijevi izduva.

Krilo spojelera se izdužuje u zavisnosti od brzine automobila i, uz pomoć prednjih aerodinamičkih elemenata, obezbjeđuje neophodnu silu prijanjanja ("downforce") pri velikim brzinama, kako bi auto ostao "priljepljen" za asfalt.

Iako je novi 911 Turbo S teži od prethodnika za 50-ak kg, dodatna masa sa lakoćom se kompenzuje snažnijim pogonskim agregatom.

Automobil pokreće novi 6-cilindarski 3.8-litarski twin-turbo u "bokser" konfiguraciji, a uparen je sa automatizovanim 8-brzinskim mjenjačem sa duplim kvačilom.

Maksimalna snaga motora je 650 KS, odnosno 70 KS više od prethodnika, dok najveći obrtni moment iznosi 800 Nm.

To je dovoljno da 911 Turbo S ubrza iz stanja mirovanja do 100 km/h za samo 2,7 s, a do 200 km/h stiže za nešto više od 9 s. Maksimalna brzina je 330 km/h.

Snaga se standardno prenosi na sva 4 točka, a standardni elementi opreme su i aktivni sistem oslanjanja i upravljanje na sva 4 točka.

Kada je riječ o točkovima, po prvi put 911 Turbo S "miksuje" dimenzije felni - napred su 20-ice, a pozadi alu točkovi od 21 inča. Prednje gume su dimenzija 255/35, dok su zadnje 315/30. Objavljene su i cijene za američko tržište, pa će 911 Turbo S Coupe u SAD-u koštati od 203.500 dolara, a Cabriolet od 216.300 dolara.

Automobili u prodajne salone stižu u drugoj polovini godine.

(B92)