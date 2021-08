Porsche pripremio novi električni koncept za IAA u Minhenu

Porsche je objavio planove vezane za predstojeći IAA, koji se 2021. iz Frankfurta seli u Minhen. Marka iz Cufenhauzena će predstaviti !koncept orijentisan ka budućnosti!, a priloženi !tizer! sugeriše da se radi o električnom modelu, budući da LED farovi podsjećaju na Mission E koncept, kao i Taycan koji je uslijedio.

Samo kućište prednjih svjetala podsjeća na rješenje kod 911-ice 996 generacije, s narandžastim akcentom u donjem lijevom uglu, ali čisto sumnjamo da se radi o sportisti sa zadnje pozicioniranim motorom. Porsche se sasvim jasno izjasnio da električni 911 neće pristići u toku narednih 10 godina.

Dakle, o čemu se onda radi? Takođe ne vjerujemo da je u pitanju Macan EV, jer je model od gline "slučajno" procurio s potpuno drugačijim dizajnom prednjih svjetala. Bliži uvid u sliku sugeriše da koncept ima prilično kratku prednju sekciju, budući da se čini da je gornji crni pojas zapravo donji dio vjetrobranskog stakla, gdje obično počivaju brisači.

To odbacuje teoriju da se radi o Porscheovom ekvivalentu Audija A6 e-tron, s obzirom na to da električni koncept baziran na PPE arhitekturi ima dugačak "nos", karakterističan za automobil pogonjen SUS motorom, prenose vrele gume.

To nas dovodi do 718-ice. Kao što će se neki prisjetiti, Mihael Štajner, član izvršnog odbora Porschea zadužen za razvoj i istraživanje, izjavio je svojevremeno da postoji namjera da se razvije 718 električni koncept. Da li je to to? S obzirom da smo odbacili 911, Macan i Porscheovu verziju A6 e-trona, postoje jaki argumenti da je riječ o vesniku električnog Boxster/Caymana.

Ukoliko je ova pretpostavka tačna, to jedino može da znači da je Porsche konačno odlučio da ulazni sportisti budu opremljeni čisto električnim pogonskim sklopom. Mihael Štajner je izjavio da kompanija želi da 718 prati isti kurs koji je zauzeo Mission E koncept, koji je evoluirao u serijski model četiri godine kasnije. To znači da ćemo vjerovatno čekati malo duže da se Boxster i Cayman oproste s konvencionalnim motorima.

U međuvremenu, najbolja verzija benzinski pogonjenog 718 tek treba da stupi na scenu. Naravno, radi se o Caymanu GT4 RS, koji je redovno špijuniran, a tebalo bi da debituje prije kraja 2021. Nije jasno da li će dijeliti štand s potencijalnim električnim konceptom na IAA u Minhenu, ali premijera vjerovatno samo što nije.