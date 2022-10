Porsche radi na automobilu koji vibrira

​Elektrifikacija kao glavni trend u autoindustriji sa sobom donosi i neke nove prioritete koji zahtjevaju što bolje inovacije

Jedan od takvih prioriteta je aerodinamika, koja direktno utiče na potrošnju energije za kretanje, a time i sam domet.

Ponekad su rješenja jednostavna, ponekad vrlo kompleksna i skupa, a ponekad i pomalo čudna.

Jedno takvo čudno rješenje bi uskoro mogao da ponudi Porsche.

Naime, oni pokušavaju da nizom metoda poboljšaju aerodinamiku vozila, a jedna od njih su i vibracije. Inače nepoželjna pojava kretanja vozila kroz vazduh sada bi mogla da postane rješenje za poboljšanje aerodinamike vozila, piše Index.hr.

Zato istraživači na univerzitetu u Štutgartu rade na vibrirajućem automobilu. "Ispitujemo da li je moguće smanjiti vrijednost koeficijenta Cd na određenim tačkama karoserije automobila sistemskim uvođenjem vibracija", rekao je profesor Andreas Wagner, vođa programa automobilskog inženjerstva.

"Ako uvedete puls u protok vazuha oko automobila pomoću zvučnika, može da se utiče na njegovo ponašanje odvajanja pri postrujavanju."

Porsche pritom postavlja i uslov, a to je da generisani zvuk i vibracije ne narušavaju konstrukciju vozila i osećaj u vožnji.

Zato putnici ne smiju da čuju taj zvuk prije nego što se ova metoda primijeni na serijskim automobilima. Do tada će Porsche raditi na aktivnim elementima aerodinamike uz neizostavnu upotrebu CFD-a prije same provjere u vazdušnom tunelu, baš kao što je to slučaj kod, primera radi, brodova.