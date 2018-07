Porsche u afričkoj avanturi najavio novog Macana

Htjeli to priznati ili ne, glavninu zarade Porscheu donose SUV modeli, a Macan je tu itekako bitan. Novi model stiže već ovog mjeseca.

Porsche će novog Macana predstaviti do kraja mjeseca, a do tada nam daje uvid u opsežna testiranja modela odrađena u Južnoj Africi. Novi Macan se tako penjao i do 3.400 metara nadmorske visine, a pritom je sedmicama gutao afričku prašinu.

Nimalo čudno, ista testiranja odradili su i njegovi rivali poput Range Rovera Velar ili pak Mercedesa GLC i BMW-a X3.

Da, konkurencija je brojna, a Macan će nastojati zadržati svoju odličnu poziciju. A do kineske premijere preostaje nam da se upoznamo s njegovim mogućnostima putem promotivnog videa.

(index.hr)