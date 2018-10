Potpuno električni BMW i4 stiže 2021. godine

Tokom marta ove godine, na Sajmu automobila u Ženevi, BMW je potvrdio da će koncept model iVision Dynamics ući u serijsku proizvodnju.

U suštini, taj model će biti električni ekvivalent Gran Coupe Serije 4, a proizvodiće se u Minhenu u Njemačkoj.

Ako je vjerovati najnovijim informacijama koje je podijelio magazine AutoExpress, serijska verzija ovog koncepta će dobiti ime i4 i na tržištu će se pojaviti 2021. godine. Njime će BMW početi sa popunjavanjem praznine u svojoj gami koja postoji između model i3 i i8.

Na Sajmu automobila u Parizu koji je nedavno završen, šef bavarske kompanije, Harald Kriger je potvrdio da će i4 biti lansiran na tržište nakon što budu predstavljeni električni krosover modeli iX3 i iNEXT.

"Već imamo preko 300.000 električnih i plug-in hibridnih vozila na putevima, a biće ih još dosta, i to uskoro", naveo je Kriger. "Tokom 2019. godine ćemo lansirati električni Mini, 2020. BMW iX3, a tokom 2021. godine stižu iNEXT i i4. Tako ćemo do 2021. godine imati pet električnih vozila u svojoj gami", dodao je on.

Model i4 će biti baziran na CLAR modularnoj platformi koja je dizajnirana za benzinske, dizel, plug-in hibridne i potpuno električne krosover modele. Takođe znamo da će i4 u suštini biti do Serije 4, te da će imati nešto konvencionalniji dizajn od modela i3 i i8.

Pretpostavljamo da će i4 biti konstruisan kao glavni konkurent Teslinim Model 3 i Model S kada je u pitanju domet koji će moći da pređe sa jednim punjenjem. Naime, predstavnici komapnije BMW predviđaju da će njihovo električni automobil sa petoro vrata moći da pređe i do 600 kilometara sa jednim punjenjem.

