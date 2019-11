Predstavljen Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce je primijenio Black Badge tretman i na model Cullinan. Ovaj super luksuzni SUV se na taj način pridružio modelima kao što su Dawn, Wraith i Ghost.

Naime, uz tu tranziciju na "tamnu stranu", Cullinan je dobio i nešto veću snagu. Njegov 6.75-litarski twin-turbo V12 agregat sada razvija 592 KS (441 kW) i 900 Nm obrtnog momenta. To je za 29 KS (21 kW) i 50 Nm obrtnog momenta više nego što razvija "standardni" model. Zahvaljujući dodatnoj snazi, Cullinan Black Badge iz mjesta do 96 km/h ubrzava za svega 4,9 sekundi. I to uprkos svojoj težini od 2.753 kilograma. Tako da slobodno možemo reći da je Cullinan Black Badge zapravo jedan izuzetno agilan teškaš. Maksimalna brzina koju postiže je ograničena na 250 km/h.

Kako bi bolje podnio dodatnu snagu, Rolls-Royce je unaprijedio i njegovo vješanje i kočnice. Tu je i "Intuitive Throttle" tehnologija uz pomoć koje osmostepena transmisija bolje funkcioniše. Još jedan od novina je "Low" dugme koje transformiše zvuk izduvnog sistema.

Cullinan Black Badge je odarban u crnu boju, ima crne detalje oko maske (grila) na ručicama za otvaranje vrata i izduvima. Ornament "Spirit of Ecstasy" je takođe crne boje, a tu su i felne od 22 cola, crvena kočiona klešta i žute linije na karoseriji.

Još žutih detalja je vidljivo unutar kabine, na sjedištima, komandnoj tabli i panelima vrata. Veći broj površina je presvučen crnom kožom. Tu je i "Starlight" plafon koji podsjeća na zvjezdano nebo tokom noći.

Cullinan Black Badge se već nalazi u prodaji, a početna cijena u SAD je 382.000 dolara.

(Vrelegume.rs)