Predstavljen novi Peugeot e-Expert Hydrogen

Budući da neprestano stremi što većem smanjenju lokalnih emisija ispušnih gasova u svojim vozilima, Peugeot je ove godine postao jedan od prvih proizvođača koji u seriji nudi električnu izvedbu koju pokreću vodonikove gorive ćelije (hydrogen fuel cell), i to u segmentu kompaktnih ekonomskih vozila.

Nadopunjujući modele s motorom s unutarnjim izgaranjem i električne izvedbe s baterijom, novi Peugeot e-EXPERT Hydrogen tako postaje najnoviji simbol strategije "Extended power of choice" koja svakom kupcu daje na izbor široku gamu motora kako bi odabrao onaj koji mu najviše odgovara. Električna izvedba vozila s vodonikovim gorivim ćelijama potvrđuje brz razvoj elektrifikovane ponude game Peugeot EXPERT, nakon što je 2020. godine uveden model e-EXPERT na električni pogon koji je osvojio nagradu "International Van of the Year" početkom 2021., što ga čini šestim vozilom marke Peugeot koje je osvojilo ovaj prestižni trofej od 1992. godine.

Novi Peugeot e-Expert Vodik uvodi inovacije kao što je sistem "mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric" koji je razvila grupa STELLANTIS i koji se sastoji od: gorivih ćelija koje proizvode električnu energiju potrebnu za pogon vozila zahvaljujući vodoniku koji je dodan u sistem rezervoara punjive litijumsko-jonske baterije visokog napona s kapacitetom od 10,5 kWh koja se može puniti na električnoj mreži te koja takođe napaja električni motor u određenim fazama vožnje.

Novi Peugeot e-Expert Hydrogen ističe se sljedećim funkcijama:

-mogućnost vožnje na neograničene udaljenosti bez lokalnih emisija CO2;

– mogućnost punjenja rezervoara vodonika za 3 minuta kojim se postiže 400 km dometa prema ciklusu homologacije WLTP (homologacija u toku);

– utičnica za punjenje za bateriju visokog napona;

– 2 dužine (Standard i Long) s istim tovarnim obimom kao i kod izvedbi s dizelskim motorom i izvedbi s električnim motorom (s baterijom);

– do 6,1 m³ tovarnog obima;

– nosivost do 1.100 kg;

– mogućnost vuče do 1.000 kg.

Osim što se ističe svojom snažnom osobnosti i pruža mogućnost vožnje gradskim središtem u potpunoj tišini, bez emisije CO2 i bez kompromisa u pogledu korisnih usluga, novi Peugeot e-EXPERT Hydrogen zapravo nudi i novi oblik mobilnosti koji može ispuniti potrebe poslovnih kupaca, kao i mnogih urbanih zajednica koje žele očuvati kvalitetu života svojih stanovnika.

Novi Peugeot e-EXPERT Hydrogen proizvodiće se u fabrici u Valensijenu u Francuskoj, a potom preraditi u stručnom centru grupe Stellantis u Rizelshajmu (Njemačka) u kojem se radi na razvoju tehnologije vodonika.

(Automania.hr)