Predstavljen novi Range Rover Sport

Range Rover Sport je jedan od najimpresivnijih SUV-ova današnjice. Gotovo sav luksuz i udobnost klasičnog Range Rovera spaja sa sportskim voznim karakteristikama za više užitka.

Range Rover Sport je u svijet automobila ušao 2005. godine i instantno postao veliki uspjeh. Čak 450.000 primjeraka prodanih do danas ogroman je broj s obzirom na to o kako se velikom i skupom automobilu radi.

Druga generacija stigla je 2013. godine, a sada je stiglo vrijeme i za treću koja opet pomjera sve granice. Bez pretjerivanja, trenutno je teško naći neki model u klasi koji bi svim svojim karakteristikama ravnopravno parirao ovom impresivnom velikom SUV-u.

Novi Range Rover Sport nešto je "umjereniji" i prizemniji model od luksuznog Range Rovera. U odnosu na njega luksuz i udobnost su na nešto nižem nivou (da ne bi bilo zabune Sport je izuzetno luksuzan automobil), a dizajn i vozne karakteristike su malo više sportske.

Range Rover Sport je nastao na potpuno novoj platformi koja je 20 odsto lakša i oko 35 odsto čvršća od one koju je koristio prethodnik. To jasno doprinosi voznim osobinama ali i sigurnosti. Dizajn je vrlo atraktivan, dosta agresivan i u skladu s trendovima drugih modela Range Rovera u posljednjih nekoliko godina. Prednji i stražnji dijelovi su impozantni i agresivni, bočna silueta je prepoznatljivo i nepogrešivo Range Rover, a utisak podižu i ogromne naplate koje se, zavisno o izvedbi i opremi, kreću od 20 do divovskih 23 inča. Impresivna pojava koja nigdje neće proći neprimjećena ima i svoju funkcionalnu stranu. Aerodinamika je rekordna u klasi s koeficijentom od samo 0.29. Vrijednost je to koje se ne bi "postidili" ni mnogi automobili koji nisu SUV-ovi.

U unutrašnjosti Range Rover Sport izgleda kao luksuzna krstarica najviše klase. I u pogledu prostora i u pogledu dizajna i u pogledu opremljenosti. Nivo luksuza je podignuta za jednu stepenicu u odnosu na prethodnika, a tu je i mnogo novih tehnologija.

Najprimjetniji detalj u unutrašnjosti je zakošena centralna konzola koja na vrhu završava takozvanim "plutajućim" dodirnim zaslonom. Detalj koji je prilično ergonomičan i vrlo atraktivno izgleda. Dijagonala ovog velikog zaslona je 13.1 inča, a ispod njega se nalaze klasične komande klime i ručica mjenjača. Direktno ispred vozača su bogati digitalni instrumenti i vrlo mali upravljač koji dodatno pojačava sportski utisak. Od novih tehnologija najvažnije je govorno upravljanje putem Amazon Alexe.

Za pogon je zaslužna široka paleta benzinaca dizelaša i plug-in hibridnih pogonskih sistema i Range Rover je po tome među najbogatijim modelima u klasi. Dizelski motori obima 3 litre sa šest cilindra i blagom hibridnom tehnologijom namijenjeni su onima koji će mnogo putovati te razvijaju 249 i 350 KS. Benzinci su namijenjeni onima koji žele još bolje performanse i još više uzbuđenja.

Blagi hibridni motori dostupni su u dvije izvedbe. V6 varijanta s 3 litre obima ima 400 KS, a V8 s 4,4 litre obima čak 530 KS, što je model sa samog vrha ponude. Za one koji traže vrhunske performanse i uštedu na kraćim dionicama na raspolaganju su plug-in hibridi s trolitrenim V6 benzincima koji uz pomoć elektromotora razvijaju 440 i 510 KS. Plug in hibridi imaju vrlo veliki električni doseg od čak 113 kilometara, a tako je i prosječna potrošnja po WLTP-u izrazito niska - 0.8 do 0.9 litara na 100 kilometara.

Jasno je da je većina izvedba novog Sporta izuzetno moćna prilikom ubrzanja ali tu su i druge vozne osobine koje impresioniraju. Upravljanje je na sve točkove što olakšava manevrisanje na manjem prostoru i poboljšava dinamičke osobine pri bržoj vožnji zavojima. Kada je u pitanju terenska vožnja Range Rover ne radi kompromise. Iako većini vozača to nije previše bitno ovo može biti izuzetno sposoban terenac, Range Rover tvrdi da je najmoćniji SUV ikada. Tu je čak osam elektronski regulisanih načina rada ze terensku vožnju, a automobil je sposoban savladati izuzetno izazovne prepreke, poput vode duboke čak 90 centimetara, To znači da bezbrižno možete voziti i kad je više od pola auta u vodi.

Što se ostalih tehnologija tiče Range Rover je posebno ponosan na svjetla koja su digitalni LED s 1.3 miliona sićušnih ogledalca. Tvrde da su najnaprednija u klasi. Svjetla automatski izoliraju do 16 objekata ispred auta te njih neće zasljepljivati dok će oko njih svijetliti maksimalnim intenzitetom do udaljenosti od čak pola kilometra.

Tu je i sistem automatskog parkiranja koji može funkcionisati i putem mobilne aplikacije, a za udobnost se brine sistem aktivnog poništavanja buke putem zvučnika automobila. Impresivni su i premium audio sistemi Meridian s 800 do čak 1430 W izlazne snage i do 33 zvučnika! Za zabavu i razbibrigu na zadnjim sjedištima tu je par zakrivljenih ekrana od 11.4 inča. U opremi je i tehnologija ionizacije vazduha.

Novi Range Rover Sport nudi se u četiri nivoa opreme, tu je čak 37 kombinacija vanjskog izgleda, osam vrsta paketa dodatne opreme, šest boja unutrašnjeg uređenja.

