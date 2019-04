Predstavljen novi Subaru Outback

Subaru je na Sajmu automobila u Njujorku predstavio potpuno novi Outback. Riječ je o šestoj generaciji popularnog krosover/karavan vozila.

Kao i uvijek, novi Subaru Outback je povišena karavan verzija takođe novog Legacy modela. Prema tome, Outback prati njegov dizajn, ali izgleda nešto grublje za šta su zaslužne plastične obloge na karoseriji i branici koji predstavljaju sinonim za njegov avanturistički karakter.

Nova, šesta generacija modela Outback je postavljena na novu platformu kompanije Subaru. Zahvaljujući tome, ovaj model ima unapređeno upravljanje u odnosu na prethodnika. Takođe, tu je i klirens od 23 cm, što je više nego što ima većina ostalih SUV modela na tržištu.

Nova generacija modela Subaru Outback je stari šestocilindarski agregat zamijenila novim, 2,4-litarskim turbo agregatom koji razvija 260 konjskih snaga. Uvodne varijante će se prodavati sa atmosferskim bokser četvorocilindarskim agregatom zapremine 2,5 litara koji razvija 182 KS. Obje pogonske opcije su povezane sa osmostepenim CVT mjenjačem koji ima i manuelni mod.

