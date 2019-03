Predstavljen novi Tesla Model Y

Kompanija Tesla predstavila je svoj novi krosover, Model Y.

Na ovaj način načelno se kompletira gama Tesle koju je svojevremeno Ilon Mask zamislio u obliku reči SEXY. Slovo "E" preuzeo je oblika broja 3, pa tako u portfoliju Tesla ima Model S, Model 3, Model X i Model Y.

Novi model je ujedno i manji SUV u gami, ali sa starijim bratom nema mnogo dodirnih tačaka. Možda je dizajn sličan, ali Model Y predstavlja "trojku" na štiklama. Odnosno po svemu sudeći u pitanju je varijacija Modela 3, za sada najuspješnijeg automobila Tesle u komercijalnom smislu.

U Tesli navode da je atraktivan i seksi dizajn bio prioritet, ali su ove obe odlike bilo podređene nečemu višem – koeficijentu otpora vazduha. Model Y kao i Model 3 mogu se pohvaliti fantastičnim rezultatom samo 0,23 cd, što je brojka na kojoj bi im pozavidjeli i brojni superautomobili. Ovakav koeficijent otpora vazduha omogućava bolje ubrzanje, veću maksimalnu brzinu i veću autonomiju kretanja.

Kada je riječ o unutrašnjosti, ovdje je prisutna već viđena Teslina koncepcija. Enterijer kabine uređen je minimalistički, a dominantnu ulogu ima ekran osjetljiv na dodir dijagonale 15 inča koji je postavljen na centralnu konzolu. Osim toga, interesantno je da će biti moguće dokupiti treći red sjedišta.

Postojaće četiri konfiguracije. Standard Range ima pogon samo na zadnje točkove, što je pravo čudo za svijet krosovera. Ova varijacija ima domet 370 km, a do 60 mph ubrzava za 5,9 sekundi, dok je maskimalna brzina 193 km/h. Cijena ove verzije je 39.000 dolara u SAD, što je za nekih 4.000 dolara više od baznog Modela 3.

Preostale varijacije stižu na proljeće naredne godine. Long Range će koštati 47.000 dolara i nudiće takođe pogon samo na zadnje točkove, 483 km autonomije, ubrzanje do 60 mph trajaće 5,5 sekundi, a maksimalna brzina 209 km/h. Naredna varijanta ima pogon na sve točkove i autonomiju 451 km, do 60 mph stiže za 4,8 sekundi, sa maksimalno brzinom od 217 km/h. Ovakav Model Y koštaće 51.000 dolara.

Kruna ponude je Model Y Performance. On stiže do 60 mph za samo 3,5 sekundi, maksimalno može pojuriti do 240 km/h, a autonomija takođe inzosi 451 km.

Ilon Mask na prezentaciji nije saopštio gdje će se proizvoditi novi Teslin krosover. Kako je fabrika u Frimontu na granici svojih mogućnosti, sasvim je moguće da će Model Y silaziti sa traka pogona u Kini.

(AutoRepublika)