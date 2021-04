Predstavljen novi VW Polo

Dovoljno je reći da Polo nikad nije bio sličniji Golfu.

Neki će to iz nekog razloga uzeti za zlo, no većina će biti zadovoljna smjerom redizajna popularnog urbanog Volkswagena. Šesta generacija je obnovljena po smjernicama novog Golfa, a vrijeme će pokazati je li to dovoljno da se othrva Corsi i Fiesti, ali i sve popularnijem Peugeotu 208 i Renaultu Clio.

Najveće estetske novosti uočavaju se sprijeda s tankim LED-icama razvučenima sve do loga proizvođača. I Matrix LED svjetla su dostupna, ali uz doplatu. Straga je redizajn možda bio i uspješniji jer nova, povećana svjetla daju dozu ozbiljnosti automobilu. Logotip i ime modela u sredini su još jedan očekivani trendovski dodatak. Bočna silueta će kod nekih biti dovoljna da se detektuje bitna novost, a to je da je uz zadržavanje postojećih gabarita blago povećan razmak između osovina.

Pogled u kabinu otkriva kako Polo više ne možete dobiti s klasičnim instrumentima. Uz digitalni kokpit s 8 inča dijagonale doplatom se dobija veći zaslon od 10.25", a kupci mogu računati i na novu multimediju. Po uzoru na prijašnje novitete, klimom se upravlja putem osvijetljenih dodirnih ploha, a ne tipki.

Uz brojne sistemske asistencije, uključujući i Travel Assist, na raspolaganju su isključivo benzinci, i to 1.0 s 80 KS, te TSI izdanja s 95 i 110 KS. Verzija s pogonom na metan daje 90 KS, a najzanimljivije, hibridi i GTI s 200 KS, dolaze kasnije.

Iz domene prodaje znamo za tri nivoa opreme, i to Life, Style i R-Line. Nažalost, cijene još nisu poznate, a tržišni debi se očekuje u trećem kvartalu.

(Index.hr)