Predstavljen osvježeni Polo GTI

Dva mjeseca nakon premijere klasične verzije osvježenog Pola, Volkswagen predstavlja vrhunsku GTI varijantu. Promjene uglavnom uključuju kozmetiku. Pogon, koji je najveća prednost ovog modela, ostao je u sadašnjem obliku.

Kada se bavi Polom, Volkswagen je tradicionalno odabrao put evolucije umjesto revolucije. To znači da razlika leži uglavnom u detaljima poput redizajniranog grila, novih branika ili potpuno revidirane rasvjete, koja sada koristi IQ Light tehnologiju.

To znači matrične LED diode, dinamičke pokazivače smjera ili, na kraju, karakterističnu, ali kontroverznu svjetlosnu traku koja povezuje dva prednja svjetla. U Polu je dodatno popraćen obojanom crvenom linijom, rezervisanom za porodicu Volkswagen GTI.

Nekoliko razlika možemo pronaći i u unutrašnjosti. Govorimo o taktilnoj ploči klima uređaja ili novoj multimediji, kojom će se, u zavisnosti od verzije, upravljati pomoću ekrana od 8 ili 9,2 inča. Naravno, kao što je to uobičajeno za GTI, crveni umeci i provjerene presvlake ne nedostaju. Tu je i velika automatska DSG ručica, jer u ovom modelu Nijemci još nisu prešli na mjenjač s manjim prekidačem.

Ispod haube Pola GTI nalazimo dobro poznati 2-litarski TSI koji generiše 204 KS, omogućujući mu da do prve stotke dođe za 6,5 ​​sekundi i ubrza do 240 km / h. To su dobre vijesti, posebno u eri sve većeg smanjenja.

Automobil uskoro dolazi u prodajne salone. Za sada nije poznato hoće li i u kojoj mjeri osvježavanje uticati na cijenu.

(Automobili.ba)