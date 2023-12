Predstavljen vizual novog Renault Dustera (FOTO)

​Nakon što smo nedavno vidjeli novi Duster treće generacije sa logom Dacije, evo i prvih slika ovog SUV-a sa oznakama matičnog brenda, dakle Renaulta.

Proizvodnja novog Renault Dustera će početi u Turskoj sljedeće godine, a lokalna fabrika će postati glavna proizvodna lokacija za izvoz (Dacia Duster za Evropu se proizvodi u Rumuniji).

2024 Renault Duster unveiled - Length - 4.34m , 2.65m wheelbase 17-18" wheels 4X4 will be carried over 7" instrument cluster & 10.1" touchscreen 1.6L Petrol hybrid, 1.2L 3 cylinder 130 hp engine Heated seats (ventilated for India) India launch - 2025@volklub pic.twitter.com/qZribdZw3A