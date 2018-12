Predstavljena peta generacija Opel Comba

Peta generacija kompaktnog multifunkcionalnog modela Opel Combo predstavljena je danas u zabavnom parku "Sunnyland" na Trebeviću.

Praktičan, udoban i prije svega inovativan, novi model dostupan je u dvije verzije, putnička Combo Life i komercijalna Combo, oba u brojnim varijantama. I Combo Life i Combo dostupni su kao standardna M (4,40 m) ili duga XL verzija (4,75 m). Porodični automobil je opciono dostupan kao verzija sa pet ili sedam sjedišta sa dovoljno prostora za do 2,693 litra prtljaga. Transporter (lako komercijalno vozilo) je dostupan sa dva reda sjedišta i krovnim otvorom. Nudi tovarni prostor zapremine do 4,4 m3, mjesto za dvije Euro palete i nosivost do 1.000 kg.

Razvijen je po standardima putničkih automobila od početka - a ne kao komercijalno vozilo kome se naknadno dodaju određene karakteristike kako bi bio privlačan porodicama. Brojni sistemi asistencije pomoći vozaču i bezbjednosni sistemi koji se kreću od adaptivnog tempomata do upozorenja na sudar sa vozilom ispred i automatskog kočenja u hitnim situacijama sa prepoznavanjem pješaka. Tu su i upozorenje na pospanost vozača do upozorenja na vozilo u mrtvom uglu ili Head up displej, sve kako bi se povećala bezbjednost za putnike u oba modela.

Uz to, adaptivni IntelliGrip sistem kontrole proklizavanja sa pet režima omogućava vlasnicima Comba da napuste asfaltirane puteve radi slobodnih aktivnosti ili da lako pristupe gradilištima sa blatnjavom, pješčanom ili čak snježnom površinom.

Dodatna bezbjednosna karakteristika je dostupna za komercijalnu verziju. Opcioni sistem za pogled unazad (Surround Rear Vision) značajno poboljšava vidljivost panel vanova ili potpuno napunjenih vozila. Osim toga, druga kamera u spoljnom retrovizoru sa strane putnika osigurava da vozač više ne mora da brine o mrtvom uglu na ovoj strani vozila.

Ispod poklopca motora korisnici mogu pronaći niz turbo benzinskih i dizel agregata. Sve jedinice kombinuju visok nivo agilnosti sa izvanrednom efikasnošću u potrošnji goriva. Što se mjenjača tiče, Combo i Combo Life su dostupni sa petostepenim i šestostepenim manuelnim mjenjačem i, prvi put u Combu, opcionim osmostepenim automatikom. Na taj način Opel opet donosi vodeće tehnologije širokom auditorijumu u ovom segmentu.