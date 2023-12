Predstavljene specifikacije Mini Cooper SE JCW Trima

​Sa 160 kW/218 KS i 330 Nm, električni Mini Cooper SE od 0 do 100 km/h ubrzava za 6.7 sekundi, a sa jednim punjenjem baterije od 54.2 kWh ima domet do 402 kilometra (po WLTP ciklusu testiranja). Baterija se može napuniti od 10 do 80 odsto za nešto manje od 30 minuta na stanici za brzo punjenje.

Da bi ovaj Mini dobio i poseban sportski izgled, tu je sada i John Cooper Works Trim.

Uz mnogo detalja, ova varijanta opreme naglašava motorsport gene brenda, postignute brojnim trkačkim uspjesima, uključujući tri pobjede na reliju Monte Karlo 1960-ih.

Novi logotip John Cooper Works, koji se odlikuje jasnim obrisima, posebno se ističe svojom tradicionalnom crvenom, bijelom i crnom šemom boja i simbolizovanom kariranom zastavom na osmougaonoj prednjoj maski. Snažan izgled Minija Cooper SE u JCV Trimu je postignut, između ostalog, 18-inčnim točkovima u Lap Spoke dvotonskom dizajnu sa po deset krakova i JCW kočionim čeljustima u upadljivoj crvenoj boji. Trake na karoseriji dodatno naglašavaju sportski karakter.

Kao standard, Mini Cooper SE JCW Trim uključuje upečatljive difuzore naprijed i pozadi, dok su maska i logo u crnoj boji visokog sjaja. Vizuelni detalji uključuju kontrastni krov i poklopce retrovizoa u Chili crvenoj boji.

Mini LED farovi imaju individualne svjetlosne potpise, a grafika matrix zadnjih svjetala naglašava širinu zadnjeg dijela vozila.

JCW sjedišta kombinuju sintetičku kožu sa crvenim šavovima i raznobojni materijal u dijelu ramena. Koncept crno-crvene boje je nastavljen na vratima i kontrolnoj tabli - čiju suvozačku stranu odlikuje JCW-specifični uzorak u stilu karirane zastave.

Centralni OLED ekran visoke rezolucije objedinjuje podatke u vezi sa vozilom i pruža informacije o navigaciji, medijima i klimatskim postavkama. Sa Mini Experience režimom, nudi nove mogućnosti za individualizaciju. Ovo uključuje GO-KART režim, uz ekran i unutrašnje osvjetljenje u antracit crvenoj boji. Pored specijalnog GO-KART zvuka, optimizovan odziv pedale gasa u ovom režimu poboljšava sportsko iskustvo vožnje.

Sa 12 ultrazvučnih senzora i četiri surround kamere, Parking Assistant Plus pojednostavljuje parkiranje i identifikuje slobodna parking mjesta, navodi "AutoBlog". Napredni režim EXPLORE nudi jedinstveno rješenje za ovaj segment vozila: omogućava parkiranje preko pametnog telefona bez potrebe da vozač sjedi u Miniju.

