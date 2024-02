Premijera Alpine A290 u junu (FOTO)

Već ranije je najavljeno da će 26. februara premijeru prvo imati Renault 5 E-Tech, dok je sada i zvanično potvrđeno da će sportski hečbek Alpine A290 (baziran na pomenutom Renaultu 5) uslijediti u junu ove godine. Novo saopštenje prati i set novih slika sa zimskih testiranja.

Alpine je nedavno takođe saopštio da su se sa Michelinom "konačno odlučili" za gume 225/40 R19, sugerišući da će A290 dobiti relativno velike felne od 19 inča kao standard.

Automobil će biti baziran na Renault CMF-B EV arhitekturi, koju će A290 dijeliti sa budućim Renaultom 5 E-Tech.

Ova dva automobila dijele sličnu siluetu i osnovni oblik, ali A290 nudi još sportskiji stav, zahvaljujući širom tragu točkova i aero body paketu, uz modifikovani enterijer koji odlikuje i Alpine sportski volan sa Nappa kožom.

