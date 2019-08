Premijera modela Porsche Taycan zakazana za 4. septembar

Nakon nekoliko mjeseci brojnih tizera, Porsche je i zvanično najavio da će potpuno električni Taycan premijerno biti predstavljen 4. septembra.

S obzirom da je nemački proizvođač već dobio preko 30.000 porudžbina za ovaj model, Taycan će u isto vrijeme biti predstavljen na tri kontinenta. Preciznije, premijere će biti organizovane u Kanadi, Kini i Njemačkoj. Predstavnici kompanije su naveli i da će na premijeri biti prisutan i Mark Veber, prenosi vrelegume.rs.

Porsche detalje i dalje krije u tajnosti, ali je ranije potvrđeno da će Taycan imati dva elektromotora. Oni će ukupno razvijati 592 KS (441 kW). Zahvaljujući toj snazi, Taycan će iz mjesta do 100 km/h ubrzavati za manje od 3,5 sekundi. Takođe, on će sa jednim punjenjem moći da pređe do 500 kilometara po NEDC ciklusu testiranja.

Predstavnici kompanije su naveli da možemo očekivati i nešto jeftinije varijante ovog modela. Još uvijek ništa nije zvanično, ali se spekuliše da će uvodni Taycan koštati oko 90.000 dolara. Taj model će najvjerovatnije imati bateriju od 80 kWh. Takođe, njegova maksimalna snaga bi trebalo da bude 322 KS (240 kW) i 376 KS (280 kW).

Oni koji imaju dovoljno novca će moći da kupe i model Taycan 4S sa pogonom na svim točkovima. Taj model će imati i veću bateriju od 96 kWh. Spekuliše se da će on razvijati 429 KS (320 kW) i 483 KS (360 KW).

Nešto kasnije možemo očekivati i Taycan Turbo S verziju koja bi trebalo da razvija oko 724 KS (540 kW). Bilo je spekulacija i o GTS varijanti, ali o njoj se za sada ništa ne zna, osim da bi trebalo da ima pogon na zadnjim točkovima i manju težinu.

Porsche Taycan