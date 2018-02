Premijera novog Touarega 23. marta u Pekingu

Svjetska premijera nove generacije Touarega dogodiće se 23. marta u Pekingu.

Nakon penzionisanja Phaetona status Volkswagenove perjanice preuzeo je Touareg, a u novom izdanju predvodiće modelsku ofanzivu marke, kako tehnološki, tako i kada govorimo o dizajnu.

Što to konkretno znači teško je dokučiti. U službenom saopštenju stoji kako je glavni VW dizajner Klaus Bišof sa svojim timom donio ekspresivan dizajn, a modelu snažan karakter. Kolika je dizajnerska mašta u Volkswagenu svi dobro znamo, kao i koliko daleko su spremni ići.

Od poznatih novosti tu je najava niza inovativnih sistema i jedan od najvećih digitalnih kokpita u klasi. Ime mu je Innovision Cockpit, a u okviru informativnog i zabavnog sadržaja nudi povezivost na internet i novi nivo razmjene informacija.

U pogledu mehanike Volkswagen je tajnovit. No jedno je sigurno, a to je da će ponuditi najbolje što mogu, a sve kako bi bio konkurentan u pogledu voznih svojstava i nastavio uspješan put prethodnika. A oni su od 2002. godine pronašli put do više od milion kupaca. Moćni motori, pneumatski trap i pokretna zadnja osovina su samo neki od aduta najvećeg Volkswagena.

(autoportal.hr)