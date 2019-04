Premijerno je predstavljen novi Mercedes-AMG CLA 35!

U samo mjesec dana nakon Sajma automobila u Ženevi, Mercedes je predstavio tri nova modela. Prvo je predstavljen novi GLC Coupe, a zatim i AMG A35 Sedan. Sinoć je svoju premijeru imao još jedan “baby” sedan njemačkog proizvođača. Riječ je o modelu koji nosi oznaku CLA 35.

Mehanizacija

Mercedes CLA 35 je mehanički identičan gore pomenutom AMG A35 Sedan modelu. Ispod njegove haube krije se četvorocilindarski turbo agregat radne zapremine 2 litara. On razvija 302 konjske snage (255 KW) i 400 Nm obrtnog momenta. Povezan je sa sedmostepenim DCT automatskim mjenjačem preko kog se snaga šalje na sve točkove. To znači da ovaj model ima 4Matic sistem upravljanja svim točkovima. Zahvaljujući svemu ovome, Mercedes CLA 35 iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 4,9 sekundi i postiže elektronski ograničenu maksimalnu brzinu od 250 km/h.

Dizajn spoljašnjosti

Međutim, kod modela Mercedes CLA 35 nije sportski samo mehanički dio. Naime, dizajneri njemačkog brenda su odlučili da mu podare agresivnijie branike u odnosu na “standardni” CLA model. Tu su i felne veličine 18 (standard) i 19 cola (opcija), masivni difuzor i kružni završeci izduvnih cijevi po kojima će većina nasi moći da prepozna ovaj model. Tu je i mali krovni spojler.

Enterijer i tehnologija

Enterijer je (kao i sve drugo) skoro potpuno isti kao na standardnom CLA modelu. Međutim, on će se razlikovati po presvlakama sjedišta. Tu su i crveni kontrastni šavovi i sigurnosni pojasevi u istoj boji.

S obzirom da CLA 35 spada u klasu premijum automobila, ne predstavlja iznenađenje to što je opremljen digitalnom instrument tablom i ekranom infotejnment sistema dijagonale 10,25 inča. Tu su i detalji u “klavir” crnoj boji, “zasječen” volan i slično. Za dodatni ugođaj, tu je i ambijentalno osvjetljenje sa čak 64 različite boje. Jedna od novosti i razlika u odnosu na standardni CLA je prekidač na volanu preko kog vozač može birati između različitih modova vožnje.

Mercedes-AMG CLA 35 će premijerno biti predstavljen na Sajmu automobila u Njujorku zajedno sa modelom A35 Sedan. Evropljani koji žele da kupe ovaj model će to moći da urade od 29. aprila, a prvi primjerci će biti dostavljeni početkom avgusta.

(vrelegume)