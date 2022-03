Prezentovan hiperkrosover Lotus Eletre

Pred nama je krosover koji potpisuje još jedan proizvođač tradicionalnih sportskih automobila. Ovo je prvi Lotusov krosover, nakon što je još 2006. godine, prikazom koncepta Lotus APX s V6 kompresorskim motorom, aluminijumskom karoserijom i petoro vrata, otkrio da sanja o tome da u serijsku proizvodnju uvede model s povišenim odstojanjem od tla.

Tada nije bilo finansijskih mogućnosti da se koncept uvede u masovnu montažu, ali su se okolnosti umnogome promenile od tada.

Sve što je nekada falilo, doneli su Kinezi, pa je krosover s oznakama Lotusa pedstavljen tek nakon što je britanska marka došla u sastav holdinga Geely. Ipak, projekat APX je završio u kanti za smeće, a svetlost dana je ugledao krosover posve nove koncepcije.

To praktično znači da više nećemo gledati nove benzinske Lotuse, posledanji model u tom nizu je bio onaj s oznakom Emira, a kako će se u srcima onih kojima benzin teče kroz vene, primiti bešumni model, ostaje da vidimo. Razvoj ovog SUV-a je krenuo od praznog lista papira, a novajlija je dobio električni pogon.

Mašinski centri iz Engleske, Kine i Njemačke su radili na ovom SUV-u. Iskustvo koje je stečeno angažmanom na švedsko-kineskom brendu Polestar, koji je takođe dio grupacije Geely, bilo je od koristi u ovom slučaju.

Tako smo i dobili Lotus Eletre koji je spreman za serijsku proizvodnju, i koji kompanija najavljuje kao Hyper-SUV, što bi bilo ništa drugo do već napisano: hiperkrosover. Odmah da kažemo da djeluje da je promocijom ovog automobila napušteno sve ono što je prilikom osnivanja kompanije imao utemeljivač Lotusa, čuveni Kolin Čepmen, odnosno odbačena je ideja koja je podrazumijevala da Lotusovi sportski automboili moraju biti jednostavni i lagani.

Eletre je prvi Lotus s karoserijom na kojoj je pet otvora za vrata, i to uprkos tome što u istoriji Lotusa imamo vozila sa drugim redom sjedišta. U pitanju je veoma glomazan automobil, po veličini uporediv s Lamborghinijem Urusom. Po dužini se prostire na 5.103 milimetara, visok je 1.630 mm, dok širinom prebacuje dva metra.

Među osovinama se nalazi impozantnih 3.019 mm. Ono što je posebno interesantno jeste to da je deklarisana neto masa noviteta na nivou od 1.995 kilograma, dok benzinski Urus mjeri 2,2 tone! Začudo, ovdje je ispoštovana ideja o jednostavnosti koju je u priču izvorno unio pomenuti Kolin Čepmen.

Noseća struktura karoserije je izvedena od čelika visoke čvrstoće i od aluminijuma dok su spoljni paneli izrađeni od alumnijuma i plastičnih vlakana ojačanih ugljenikom. Stilista Ben Pejn je radio na izgledu novog krosovera ali je razvoj projekta vodio Peter Horburi, onaj koji je prošle godine napustio mjesto potpredsjednika odjeljenja za dizajn kompanije Geely i prešao u britanski Lotus.

Sudeći po onome što on smatra, silueta silueta sa unutrašnjošću pomjerenom ka naprijed je prepoznatljiva karakteristika sportskih automobila kompanije sa središnje postavljenim motorom.

Lotus Eletre posjeduje napredan sistem aktivne aerodinamike. Pokretni spojler je postavljen na zadnjem kraju i ono posjeduje mogućnost zauzimanja tri pozicije koje podrazumijevaju raličite napadne uglove, što je tek polovina ponuđenih alternativa. Vazdušni usisnik pri dnu prednjeg branika posjeduje aktivno trougaono zakrilce u vidu pčelinjeg saća, a ono se otvara samo po potrebi. Na taj način se vazduh usmjerava ka kočnicama i rešetkama za hlađenje trakcione baterije i električnih motora.

Bočna ogledala su zamijenjena kamerama, iako će one biti ponuđene samo na tržištima gdje je ovakva ideja usklađena sa zakonom. Zapravo, prije će biti da je ispravno reći "na tržištima gdje je zakon dovoljno brzo usklađen s realnošću". Sporiji ostatak svijeta će dobiti starovremenske retrovizore s ogledalima.

Sva rasveta na vozilu je izvedena u tehnologiji LED, dok su zadnje signalne grupe osposobljene da prikazuju status procesa dopune trakcione baterije. Točkovi integrišu felne čiji je najimpresivniji prečnik na nivou od čak 23 inča, dok je uz doplatu moguće poručiti i stakleni panoramski krovni otvor. Doduše, on nije pokretan.

Dodajmo da Lotus Eletre može posjedovati i četiri lidara zarad buduće funkcije autopilota, i to se dobija uz doplatu. Ugrađeni su naprijed i nazad na krovu, baš kao i na prednjim blatobranima. Produžavaju se samo po potrebi. U početku će biti u funkciji standardnog seta elektronskih pomagala, dok će pun četvrti nivo autonomije biti obezbjeđen s inovacijom, prije svega s razvojem odgovarajućeg softvera.

Nažalost, iz kompanije nisu saopštili kada će biti u mogućnosti da u realnosti ponude tako nešto.

Krosover je bio prvi model koji je postavljen na novu platformu EPA (Electric Premium Architecture). U pitanju je modularna platforma sa sistemom koji funkcioniše na naponu od 800 volti. Lotus Eletre nudi sistem vazdušnog oslanjanja s aktivnim amortizerima i vješanjem nazad u pet tačaka. Među opcionalima se nalazi i podesiva visina karoserije, šasija s mogućnošću upravljanja na sva četiri točka, aktivni stabilizatori i takozvane karbon-keramičke kočnice s čak desetoklipnim mehanizmom kočnih čeljusti. Istini za volju, bazična ponuda ove komponente podrazumijeva prostije mehaničko rješenje.

Electrični motori su napravljeni u jednom modulu zajedno s mijenjačkom kutijom i kontrolnom jedinicom. Potezu ovog tipa se pribjeglo zarad smanjenja mase vozila. Debitantska verzija krosovera nudi dva motora (po jedan za svaku od osovina) dok je ukupna snaga sistema "jača od 600 konja". U ponudi će se naći režimi vožnje: Range, Tour, Sport, Off-Road kao i onaj koji će osmisliti vozač prema sopstvenim afinitetima. Kapacitet trakcione baterije je "impresivniji od 100 kWh", dok je približni domet s jednom dopunom baterijskih ćelija na nivou od nekih 600 kilometara.

Krosover će moći da dobaci do "stotke" za manje od tri sekunde, dok to isto Urus učini tek za 3,6 sekundi. Ali, zato je inferiorniji s maksimalnom brzinom od 260 km/h dok Urus divlja do 305 km/h. Stari dobri benzinski Lamborghini… DC punjač na vozilu podržava mogućnost dopune baterije "brzinom" od 350 kW, što znači da za dvadeset minuta na takvom (još uvijek nepostojećem) punjaču dobijete 400 kilometara autonomije. Jedinica AC je deklarisana na 22 kW.

Lotus Eletre može imati kabinu u koju staje četiri ili pet putnika, a u prvom slučaju su nazad postavljena masivna i zasebna sjedišta s ogromnim odmorištem za ruke i devetoinčnim ekranom ugrađenim u njega. Sjedišta su presvučena skupocjenom tkaninom Kvadrat, a nju karakteriše prisustvo vune. Reciklirana plastika i ona ojačana ugljeničnim vlaknima dominiraju putničkom kabinom.

Umjesto uobičajene instumentacije je postavljen ekran visok samo tri centimetara i on je direktno pred očima vozača. Prikazuje samo najosnovnije informacije, prenosi AutoRepublika.