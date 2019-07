Problem za Subaru: Hiljade novih modela idu na otpad

Subaru je prinuđen da povuče 2.107 potpuno novih Outback SUV modela i Legacy sedana jer je otkriveno da imaju ozbiljan defekat koji se tiče varova na vozilima.

A loši varovi na vozilu mogli bi da negativno utiču na strukturalni integritet vozila.

S obzirom na to da se problematični varovi nalaze na delu vozila koji služi za bezbjednosna struktura tokom sudara, to bi moglo da dovede do slabijeg upijanja energije i izloži putnike ozbiljnim povredama u slučaju nesreće.

Iz perspektive vlasnika, u pitanju je ozbiljan problem jer se automobil tokom sudara ne ponaša onako kako je predviđeno.

A iz perspektive Subarua, u pitanju je prava noćna mora.

Za razliku od drugih problema koji mogu da se riješe softverski ili prostom zamjenom, ovaj problem ne može da se riješi, pa će Subaru vlasnicima morati da problematična vozila, ili im vrati sav novac.

A nakon toga će svi sporni modeli biti poslati na otpad jer ne postoji način da se oni legalno prodaju bez pravljenja izuzetno skupih popravki.

(Telegraf.rs)