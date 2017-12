Prodaje McLaren 720S isključivo za bitcoine

Neimenovani vlasnik superautomobila Mclaren 720S iz 2017. oglasio je svog ljubimca na sajtu Craiglist, a spreman je da ga proda samo za bitcoine (BTC).

McLaren narandžaste boje je prešao samo 750 milja (oko 1.200 kilometara), a njegov vlasnik ga je procijenio na 25 BTC. Prema vrijednosti bitcoina u trenutku pisanja ovog teksta (18.888$), to je oko 472.000 dolara.

S obzirom da je tržišna vrijednost ovog automobila oko 285.000$, jasno je da je vlasnik malo precijenio svoju imovinu. Štaviše, on je navodno automobil prvobitno procijenio na 30 BTC, ili 566.000 dolara, ali je zbog učestale promjene vrijednost bitkoina smanjio cijenu na 20, pa povećao na 25 BTC.

Zainteresovani kupac koji želi da pogleda automobil mora da plati depozit u iznosu od 0,00001 BTC, što je oko 20 dolar centi.

McLaren 720S je lansiran u martu ove godine kao nasljednik modela 650S iz Super sportske serije. Pokreće ga 4.0 litarski V8 sa 720 konjskih snaga, dodatno olakšan dijelovima od ugljeničnih vlakana, specijalnim lakim felnama, te opremljen Meklarenovom telemetrijom za trkačku stazu.

Ukoliko uspije da ga proda, vlasnik ovog McLarena neće biti prvi koji je dobio bitkoine za automobil. Nedavno je navodno jedan kineski investitor platio 5,3 miliona dolara u kriptovaluti sličnu bitcoinu – lajtkoin (Litecoin) za ekskluzivne bolide Formule 1 iz 2016. godine.

Kriptovalute su u centru pažnje posljednjih nekoliko nedjelja jer im je u roku od svega nekoliko mjeseci vrijednost porasla skoro 2.000 puta. Prošle nedjelje BTC je dostigao vrijednost od 19.500$, a analitičari predviđaju da će njegova vrijednost rasti do 50.000, možda čak i 60.000$.

