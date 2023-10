Prodat Jugo za 9.000 dolara

Uvijek je zanimljivo kada naiđemo na neki Yugo na američkim oglasima, ali ovaj predstavlja pravu rijetkost.

U pitanju je Yugo GV iz 1987. godine, koji je prodat na aukciji na sajtu Bring a Trailer, i to po (ne tako skromnoj) cijeni od skoro 9.000 dolara.

Wherever Yugo, we go too This 1987 Yugo GV is finished in Vintage Burgundy over tan cloth upholstery and powered by a 1.1-liter inline-four paired with a four-speed manual transaxle. Showing 17k miles, it's listed with no reserve now on BaT: https://t.co/50k9hvJqW5 pic.twitter.com/0isDiVmfdw