Prodata legendarna Toyota Supra iz filma "Fast and Furious"

Svako ko je upoznat sa "Fast and Furious" franšizom najvjerovatnije zna za čuveni model Toyota Supra koji je vozio pokojni Pol Voker u prvom filmu.

Čak i ako niste upoznati sa ovim filmovima, uticaj koji ovaj atuomobil ima na tjuning scenu sa početka dvije hiljaditih godina dovoljno je veliki kako bi svako od ljubitelja autoindustrije došao u jednom momentu do njega na jedan ili drugi način.

Sada, ovaj svijetlo narandžasti 1994 Supra model postaljen je na prodajnu listu kuće Barrett-Jackson gdje je ponuđen bez rezerve.

Ovaj model je svoju karijeru počeo 2001. godine u prvom izdanju "The Fast and the Furious" filma, a nastavio je i u sljedećem nastavku, dok svom budućem vlasniku donosi opsežnu dokumentaciju koja uključuje i sertifikat autentičnosti.

Automobil je upravo prodat, a s obzirom na važnost ovog filmskog junaka u automobilskoj kulturi, ni ne čudi postignuta cijena od 550.000 dolara.

SOLD! The "10-second car" has crossed the block selling for a record-breaking $550,000! Driven by actor @RealPaulWalker and featured in two of "The Fast and Furious" films, this 1994 #ToyotaSupra proved to be an icon of car culture. @TheFastSaga @Toyota #Supra pic.twitter.com/GNJnGh0AmL