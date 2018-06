Prvi Model 3 sa dva motora sišao sa proizvodne trake

Kompanija Tesla proizvela je u subotu prvo vozilo Model 3 sa dva motora.

Direktor kompanije Ilon Mask je istakao da je potpuno nova proizvodna traka napravljena za samo tri nedjelje, a posebno se ponosi što je to učinjeno sa minimalnim resursima.

"Prva jedinica Modela 3 sa dvostrukim motorom silazi sa proizvodne linije", napisao je Maks uz fotografiju tog događaja.

U pitanju je jarko crveni sportski električni sedan sa 20-inčnim felnama, crvenim kočionim čeljustima i bijelim enterijerom.

Model 3 sa dva motora je snažnija verzija ovog Teslinog modela, ubrzava 0-100 km/h ua 3,5 sekundi, maksimalna brzina je 250 km/h, a domet 500 km.

"Pobijediće svakoga iz klase na stazi", tvrdi Mask.

Izlazak prvog Modela 3 sa dvostrukim motorom sa proizvodne trake u fabrici u Frimontu znači da je Tesla povećao proizvodni kapacitet osnovne verzije ovog automobila na blizu 5.000 jedinica nedjeljno.

Amazing work by Tesla team. Built entire new general assembly line in 3 weeks w minimal resources. Love u guys so much! Pic of 1st Model 3 dual motor performance coming off the line … pic.twitter.com/Xr55P3fmGd