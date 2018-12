Prvi leteći Audi je blizu

Audi, Airbus i ItalDesign udružili su se kako bi razvili koncept koji kombinuje svojstva drona i autonomnog automobila. Sada su pokazali kako to funkcioniše.

Ime mu je Pop.Up.Next, a predstavljen je još u martu na ženevskom salonu. Nakon što smo vidjeli koncept ovog "prevoznog sredstva za vertikalnu i horizontalnu mobilnost", isti je sada predstavljen u funkcionalnom smislu.

Princip je jasan. Autonomno vozilo dovodi kapsulu do drona koji je prihvaća i zrakom odvodi do iduće pozicije. Tamo je preuzima drugo autonomno vozilo i odvodi do konačnog odredišta.

Uloge su pritom jasno podijeljene. Airbus se bavi letačkim modulom, Audi vozilom, a Italdesign će srediti dizajn. Kako to funkcioniše u stvarnosti, pokazano je prije nekoliko dana u Amsterdamu, i to putem modela u mjerilu 1:4.

(index.hr)