Prvo vozilo na struju registrovano u RS

BANJALUKA - Danijel Kresojević iz Banjaluke vlasnik je prvog registrovanog električnog vozila u Republici Srpskoj.

Svoje vozilo je, uz otežavajuće okolnosti, registrovao u Banjaluci, jer u Republici Srpskoj do sredine ove sedmice uopšte nije bilo ni moguće registrovati takvo vozilo.

Kresojević, vlasnik ovog Renault Twizy vozila i firme "Gas sistem", kaže da je vozilo uvezao prije otprilike mjesec dana, ali da ga do sada nije mogao registrovati u RS, nego samo u Federaciji BiH.

"Električna vozila se u FBiH mogu registrovati već oko dvije godine, dok u RS to nije bio slučaj sve do protekle srijede. Iako sam im rekao da ću platiti sve potrebne takse, vozilo se ipak nije moglo registrovati. Bio sam prisiljen da se obratim medijima, te je uz njihov pritisak to sada ubrzano i riješeno", rekao je Kresojević.

Građani iz RS su do sada, kako priča, uglavnom svoja električna vozila registrovali u FBiH, što su i njemu savjetovali, ali on to nije želio.

Zastoj je, kako je obaviješten, uzrokovan time što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nije dalo mišljenje o eko-taksi. U ovom ministarstvu, međutim, te informacije demantuju.

"U dva navrata smo dali mišljenje, prije godinu dana, ali i prije dva mjeseca. Zastoj je očigledno bio na nekoj drugoj strani", poručili su u ovom ministarstvu.

Kresojević kaže da su se nadležni, kada su u pitanju takse koje se uobičajeno plaćaju pri registraciji, odrekli naplate putarine i nekih drugih obaveza, ali je, što je zanimljivo, naplaćena eko-taksa od 1,20 KM, iako se radi o električnom vozilu.

Opisujući za "Nezavisne" iskustva prilikom ove registracije kaže da ni osiguranja nisu najbolje regulisala proceduru za električna vozila, te da je imao problem, jer je Twizy u papirima četvorocikl, a u osiguranju su htjeli da ga tretiraju kao automobil, što on nije dozvolio.

"Razlika je jer se motocikli registruju na kubikažu, a auta na kilovate. Osiguranja nisu imala problema za auta, ali električni motocikli su im bili problem jer registracija ide na osnovu kubikaže", kaže Kresojević, koga je prva registracija za ovo vozila koštala 140-150 KM.

"Platio sam carinu od pet odsto i porez od 17 odsto. U BiH nema podsticaja i subvencija za uvoz ovih vozila, dok Srbija naredne godine planira da za 1.000 takvih vozila dozvoli uvoz bez carine i poreza, jer nemaju para da subvencionišu, pa na taj način stimulišu građane na kupovinu električnih auta", pojasnio je Kresojević, čiji novi ljubimac ima 11 konjskih snaga.

"To je električnih KS, što je otprilike oko 20 KS na motornom vozilu. Električna vozila imaju dobar obrtni momenat i ovo vozilo ide do 80 kilometara na čas", pojasnio je Kresojević.

U MUP-u RS za "Nezavisne" su rekli da se registracija vozila na električni pogon na području RS može izvršiti na lokacijama ovog ministarstva za registraciju vozila.

"Postupak registracije vozila na električni pogon je potpuno drugačiji u odnosu na vozila na motorni pogon, te je od nadležnih ministarstava traženo da se dostave prijedlozi za obračun naknada", rekli su u MUP-u.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih osam mjeseci ove godine u BiH je uvezeno ukupno 11 električnih automobila, što je više nego za čitavu prošlu godinu.

"Najskuplje uvezeno električno vozilo u ovoj godini je Jaguar I-Pace, čiji je uvoz koštao 147.746,18 KM plus 33.787,20 maraka dadžbina, a uvezeno je iz Ujedinjenog Kraljevstva", podatak je UIO BiH.

Prema podacima UIO BiH, uvezena su još tri vozila Tesla model 3 iz SAD, šest vozila VW-E UP iz Slovačke i jedan Nissan LEAF 40 KW N-Connecta PP iz Ujedinjenog Kraljevstva.