Raznovrsna ponuda Volkswagena ID.3 Pure

​Dok Volkswagen ne razvije pristupačni električni model o kojem se već mnogo priča u posljednjih godinu dana, kupcima će ponuditi novu verziju modela ID.3 Pure. Ovo je trenutno najpovoljniji električni Volkswagen model na tržištu.

Volkswagen ID.3 sada ima još raznovrsniju ponudu. Pored verzije orijentisane na performanse - ID.3 GTX, kupcima je na raspolaganju i poboljšana verzija ID.3 Pro, ali i novi početni nivo u vidu ID.3 Pure.

Sve tri verzije su opremljene najnovijim softverom, sa serijskim centralnim displejom od 12,9 inča, ali i sa Head-up displejom sa proširenom stvarnošću, kao i sa Harman Kardon audio sistemom, a oboje se nudi kao opcija.

Trudeći se da zadovolji preferencije svih kupaca, Volkswagen je na vrh ponude stavio model ID.3 GTX s dva elektromotora. Sa ukupnom snagom od 285 KS i 545 Nm obrtnog momenta, GTX-u za ubrzanje do 100 km/h treba svega 5,9 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 180 km/h, a baterija od 79 kWh obećava autonomiju do 604 kilometra. Na punjaču od 185 kW, njegova baterija se puni od 10 do 80 odsto za 26 minuta.

U ponudi je i unaprijeđena verzija ID.3 Pro. Sa najnovijom verzijom softvera, snaga mu je povećana s 203 na 231 KS. U ovim uslovima za ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je potrebno 6,6 sekundi. Baterija od 59 kWh omogućava autonomiju do 434 kilometra, a snaga punjenja je takođe povećana sa 120 kW na 165 kW.

Ipak, za "smirenije" vozače koji gledaju prije svega na cijenu, VW je u ponudu ID.3 modela ubacio novu ulaznu verziju ID.3 Pure. Ona nudi elektromotor od 170 konjskih snaga, bateriju od 52 kWh i domet do 388 kilometara u WLTP ciklusu. Maksimalna snaga punjenja je 145 kW.

Narudžbine su već otvorene, barem na njemačkom tržištu gdje verzija Pure s ulogom najpovoljnijeg električnog modela iz Volfsburga košta 36.900 evra, odnosno 3.005 evra manje od sljedeće verzije Pro, prenosi "AutoBlog".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.