Rebrending Opela: Stigla nova izvedba Grandlanda

Opelovi poklonici se teško nose s činjenicom da div iz Rojzelhajma gubi svoj duh i postaje samo francuska franšiza. Ili to uopšte nije loše?

Kako god okrenuli, činjenica je da Opel u poslovnom smislu bilježi uspon, ali i da Opelovi sljedbenici do sada ništa slično nisu imali na raspolaganju.

A to je Grandland X koji je po uzoru na blizanca Peugeot 3008 dobio izvedbu plug-in hibrida.

Kao i kod Francuza na modelima 3008 i 508, i ovdje se izvedba zove Hybrid4, a uz pogon na sve točkove donosi hibridnih 300 KS. Daju ga 1.6 turbo benzinac od 200 KS u kombinaciji dva elektromotora, svaki od 109 KS.

Na raspolaganju je i set li-ion baterija. Njihov kapacitet je 13,2 kWh, a to znači do 50 km autonomije. Da, četiri su moda rada, i to električni, hibridni, AWD i sport. Prosječna potrošnja je 2,2 l/100 km.

Početak prodaje elektrificiranog crossovera se očekuje kroz nekoliko sedmica, a prvi primjerci na puteve stižu početkom iduće godine.

(index.hr)