Renault 5 E-tech elektrik iznenadio i pobijedio u Ženevi (FOTO)

​Renault je za razliku od skoro svih evropskih proizvođača shvatio da izostanak sa ovogodišnjeg sajma automobila u Ženevi predstavlja novi ekser u sopstvenom kovčegu. Nisu samo formalno nastupili, već su i iznenadili pa i pobijedili favorizovane kineske brendove. Jer je Renault ponudio legendu u konkurentnom novom električnom izdanju.

Renault izlaganjem u Ženevi, potvrđuje ono što se osjeća od pojave modela Austral. Prihvatili su novo vrijeme i pametno se uhvatili u koštac sa njime.

Osim tehnoloških priča, nisu izmišljali rupu na saksiji, dizajneri su pobijedili sebe odustajanjem od modernog stila, vraćajući se retro dizajnu u kojem ne moraju električare da crtaju sekirom.

#Renault5 #ETech 100% #electric / official reveal. the iconic city car is back at the #GenevaMotorShow. #R5ENERGIZED - innovative E-Tech engine, fast charging, up to 248 mile range. Renault 5 is bursting with energy in pop yellow! https://t.co/zAiB3opPB3 #GIMS2024 #R5isBack pic.twitter.com/2CqFUzYsQo