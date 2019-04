Renault Megane RS Trophy-R snimljen bez kamuflaže!

Prošlog mjeseca smo imali prilike da vidimo prototip najavljenog Renault Megane RS Trophy-R prilikom testiranja na Nirburgringu.

Taj prototip je bio prekriven kamuflažnom folijom na vratima i haubi. Kao ni njegovi prethodnici, ni on nije imao drugi red sjedišta, te ga nije bilo teško indetifikovati kao Megane RS Trophy-R.

Naime, danas se na internetu pojavio novi video snimak na kojima se vidi performantna verzija modela Megane RS. I to bez ikakve kamuflaže na sebi. Ovaj video snimak je na Youtube podijelio kanal Talea Media. Na snimku vidimo kako Megane RS Trophy-R kruži legendardnim Nordsšlajfeom, dok ga u stopu prati automobil sa kamerama. Najvjerovatnije je u toku bilo snimanje zvaničnog videa.

Nakon toga možemo vidjeti kako ovaj model “napada” “zeleni pakao”, dok u isto vrijeme čujemo škripu guma i “riku” agregata.

Vidimo da će ovaj model imati crni usisnik za vazduh na haubi i “Trophy-R” natpise na vratima. Takođe vidimo i potpuno crne aluminijumske felne sa niskoprofilnim gumama i slično.

Megane RS Trophy-R modelu su uvijek bili usmjereni na performanse i što manjoj težini. Vjerujemo da će tako biti i sa ovim modelom. Osim izbačenih zadnjih sjedišta i montiranog “roll-cage”, primjetno je i odsustvo LED svjetala na braniku. Time će 1,8-litarski četvorocilindraš moći da usisava više vazduha.

Kada već pominjemo agregat da kažemo i da se još uvijek ne zna da li će on biti nešto snažniji.

On kod modela Megane RS Trophy razvija 295 konjskih snaga i 400 Nm obrtnog momenta. Povezan je sa šestostepenim manuelnim mjenjačem. Zahvaljujući tome, Megane RS Trophy iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 5,7 sekundi i postiže maksimalnu brzinu od 260 km/h. Međutim, čak iako model Megane RS Trophy-R ne dobije dodatnu snagu, on će sigurno biti brži od RS Trophy modela zbog manje težine i ostalih prepravki.

(vrelegume.rs)