Renault do 2031. planira sedam električnih modela

Otkrivši planove na temu tranzicije na paletu električnih automobila, francuski proizvođač Renault će lansirati sedam novih električnih modela do 2031. godine.

Svi će se proizvoditi u novom odjeljenju Ampere, a velika očekivanja Renault ima od elektrifikovanih verzija legendarne Četvorke i Petice, i na kraju povoljnog Twinga EV – najavljenog za 2026.

Prije nekoliko nedjelja, Renault je zvanično najavio osnivanje novog evropskog odeljenja Ampere, koji će proizvoditi buduće električne modele francuske marke. Sada je ovaj proizvođač sa sjedištem u Boulogne-Billancourt-u otkrio nove planove za elektrifikaciju svog asortimana. Naime, novi plan se sastoji od lansiranja sedam električnih modela do 2031. Od toga će dva modela biti nove generacije. Sve nove modele proizvodiće nova divizija - Ampere, a biće bazirani na dve namenske platforme, dizajnirane od temelja. To su AmpR Small (CMF-BEV) i AmpR Medium (CMF-EV) arhitekture.

Iz Renaulta ujedno kažu da će njihovi budući električni modeli biti raspoređeni u A, B i C segmentima. Francuzi očekuju da će subkompaktni, ali i kompaktni segment predstavljati 75 % tržišta električnih vozila do 2030. godine. Prvi električni model u ovoj novoj gami već je lansiran 2022. To je Renault Megane E-Tech. Nakon njega, biće lansiran novi Scenic E-Tech, koji će debitovati na tržištu 2024. Takođe, nakon ova dva modela, u 2024. stiže novi električni Renault 5 EV, zatim Renault 4 EV od 2025. i Renault Twingo EV u 2026. godini.

Dodatna dva nova električna modela će biti lansirana 2027. i 2028. kao zamjene za Megane E-Tech i Scenic E-Tech.

Pored novih Renault modela, Ampere će proizvoditi dva električna modela za Alpine, zatim novu generaciju Nissan Micre, kao i električni SUV za Mitsubishi. Ovdje je važno napomenuti da će Ampere takođe podržati Dacijine planove elektrifikacije uz pomoć novih softverskih sistema, piše Klix.ba.

Većina pomenutih modela proizvodiće se u Francuskoj, u fabrikama u Douaiju i Maubeugeu. Kućišta baterija i prateće komponente proizvodiće se u Ruizu, dok će se električni pogoni sklapati u Cleonu. Renault navodi da će se u tim fabrikama proizvodni kapacitet povećati sa 400.000 na 620.000 vozila godišnje do 2028. godine. Tako Renault želi da proda 300.000 električnih automobila do 2025. godine i milion takvih automobila do 2031. godine.

Uz diviziju Ampere, Renault planira da smanji troškove proizvodnje za 40 % do 2028. Troškovi proizvodnje baterija će biti 50 % niži, dok će troškovi elektromotora pasti za 25 %. Cijena platformi će takođe biti redukovana. Troškovi proizvodnje karoserija biće manji za 15 %, a logistički troškovi za čak 50 posto. Na ovaj način Renault želi da postigne paritet između električnih modela i onih s klasičnim motorima do kraja 2028. godine.

Predviđa se da će se projektovani prihod povećati sa 2,8 milijardi evra u 2023. na 10 milijardi evra u 2025. i dalje premašiti 25 milijardi evra do 2031. U pogledu operativne marže, cilj je da se postigne rentabilnost u 2025. godini i da konstantno raste i premaši 10 % prihoda od 2030.

(Telegraf.rs)

