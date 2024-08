Renault oglasom usred Njujorka ismijao Amerikance (FOTO)

Renault je napustio američko tržište prije više od 30 godina, okončavši zvanične operacije u SAD 1987., i nisu se vraćali, mada će se to dogoditi malo kasnije ove decenije sa brendom Alpine.

Ako danas prošetate kvartom Vilijamsburg u Njujorku, međutim, možda ćete videti ogromnu reklamu za Renault 5 E-Tech, električni gradski automobil. Ipak, to ne znači da je namijenjen Amerikancima.

Prema francuskom izdanju lista "L'Auto-Journal", Renault ima marketinšku kampanju za "peticu", kojom cilja na evropske turiste u Americi.

Ova kampanja snažno promoviše preporođeni model, koji je predstavljen ranije ove godine, a na oglasu piše: "Le Car se vratio". Inače, "Le Car" je naziv koji je Renault koristio za 5 u SAD u periodu od 1976. do 1983. godine.

Ispod natpisa je zvjezdica, i stoji: "Ali ne za vas, Desole (izvinite)". Kada se skenira QR kod na dnu oglasa, vodi vas do internet-stranice na engleskom jeziku, na kojoj može da se poruči novi Reanult 5. Kao što se može pretpostaviti, SAD nije na listi.

There's a giant billboard for the Renault 5 in New York City because ... reasons. https://t.co/Eo1NHaFAP1