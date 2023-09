Renault vjeruje Kinezima: Nema razloga za ometanje njihove proizvodnje

Šef Renault Grupe Luka de Meo je na sajmu u Minhenu izjavio da nema razloga da se ometa napredak kineskih proizvođača automobila u Evropi, ali je naglasio potrebu za konačnom industrijskom strategijom koja omogućava etabliranim proizvođačima da se takmiče sa njima.

On je tako reagovao na sve veću zastupljenost kineskih brendova na tržištu. "Jedino što možemo da uradimo je da to prihvatimo, da ih zapravo pogledamo i budemo skromni, ali da ne glumimo žrtvu“, kaže de Meo.

On je odbacio sugestije da bi Evropa trebalo da prihvati protekcionističku politiku, pozivajući se na istorijske dokaze da brz rast novih igrača na tržištu ne znači i da će oni na njemu dominirati. "Kada su Japanci i Korejci došli u Evropu, to je bila ista stvar“, rekao je on. "Oni mogu da igraju igru."

"Ako sumirate sve neevropske brendove u Evropi, to je 25%, a ne 95%. Tako da sam siguran – i govorim lično; možda imate veoma različita mišljenja; postoje ljudi koji se kolebaju između protekcionizma i postavljanje crvenog tepiha – da nema razloga zašto ne dozvolimo ljudima koji rade dobre stvari za evropskog potrošača da uđu na tržište, da ljudima ponude ono što žele."

Međutim, de Meo je dolazak ovih novih marki iskoristio kao dokaz za svoj argument da bi evropski proizvođači trebalo da budu u mogućnosti da se oslone na slične sisteme podrške onima koji su dostupni kineskim proizvođačima.

"Takođe moramo da priznamo da smo globalno u trci koja je oblik asimetrične konkurencije. Suočavamo se sa kineskim ekosistemom koji je snažno podržan od strane autoriteta, jasna industrijska politika, uključujući subvencije za proizvodnju, davanje novca za investicije. "Mi težimo da finansiramo inovacione projekte, ali ne i proizvodnju, tako da dobijate novac za razvoj platforme, ali ne i za postavljanje platforme na linije.

"Novac je dostupan, ali logika se bavi samo jednim dijelom priče. Kada želite da prodajete automobile, morate ih proizvoditi, a da biste ih proizvodili, morate da gradite pogone i infrastrukturu. I sistem subvencija uopšte u svim sektorima nije dizajniran da podrži razvoj proizvodnje, vež samo istraživanje i razvoj."

On je rekao da evropski proizvođači "žele da ih sasluša" Evropska komisija i sugerisao da propisi o smanjenju emisija koji su nametnuti proizvođačima automobila nisu odgovarajuća zamjena za strukturisanu podršku.

Upitan kako on i drugi predstavnici industrije mogu da promovišu ovaj argument, on je objasnio: "To je dio posla koji radimo sa ACEA (Evropskim udruženjem proizvođača automobila).

Automobilske kompanije u Evropi, rekao je on, moraju da pokažu da mogu da ostvare ciljeve kolektivne dekarbonizacije na svoj način – sugerišući da jednostavno ukidanje prodaje SUS automobila ne predstavlja sveobuhvatnu strategiju dekarbonizacije, prenosi b92.

"Postoji nova generacija lidera u industriji“, rekao je on. "Moramo da pokažemo da smo gomila profesionalnih ljudi koji dijele opšti cilj dekarbonizacije transporta, ali nam je potrebna strategija.

"Da biste imali strategiju, imate ideju, zatim napravite plan, i imate vremensku liniju – niz akcija – i definišete ciljeve, i vidite da li imate resurse, i imate ključne indikatore učinka da vidite da li radi, a vi imate određenu fleksibilnost u obavljanju stvari.

"Osećaj koji imate je da je pristup više u definisanju regulative, gomilanju regulative. Regulacija ne znači da imate strategiju.“