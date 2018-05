Revolucionarno ogibljenje nakon 30 godina ulazi u serijsku proizvodnju

Prije tri decenije, (audio) ekipa iz čuvene firme Bose, odlučila je da se okuša u oblasti sistema ogibljenja za automobile.

Cilj je bio da se obezbijedi vrhunska dinamika vožnje uz poboljšani komfor. Uz korišćenje Lexusa LS400 kao testnog prototipa, Bose je demonstrirao tehničke prednosti svog sistema oslanjanja. Međutim, vjerovatno zbog visokih troškova, nijedan proizvođač automobila nije bio značajnije zainteresovan za ono što je Bose nazvao "Projekt zvuk" (Project Sound), tako da je on završio u fioci.

Ipak, čini se da je udahnut novi život ovoj tehnologiji. Naime, prošle godine ju je otkupila firma pod imenom ClearMotion, koja je spremna da svoju "digitalnu šasiju" lansira na tržište.

Bose je inicijalno javnom mnjenju tehnologiju približio na taj način što ju je uporedio sa slušalicama koje neutralizuju buku.

Ovaj proaktivni sistem oslanjanja kontroliše svaki točak ponaosob, da bi oklonio poniranje, odskakanje i ljuljanje, što su pojave koje prilikom vožnje imamo na svakodnevnom planu. Rezultat je najuglađenija vožnja koju možete da zamislite.

Standardni sistem oslanjanja koristi opruge, amortizere i regulacione spone da bi se izborio sa neravninama na putu. Ovi sistemi su pasivni i reaguju kada naiđu na neravan kolovoz. ClearMotionov sistem je aktivan, što znači da on "vidi" na kakve neravnine nailazi i unaprijed gura ili povlači točak u skladu sa situacijom.

Da bi se ovo postiglo, modifikovani MacPherson sklop na svakom točku, "ugostio" je kombinaciju magneta, motora i kontrolnih jedinica. Bose ih je nazvao "linearnim elektromagnetnim motorima i pojačalima". ClearMotion sistem naziva mnogo "zvučnije" – ActiValve, koji se takođe sastoji od dotičnih magneta, motora i regulacionih jedinica.

Kada regulator detektuje poremećaj, potrebno je samo 5 milisekundi za motor da reaguje na taj način što će izvršiti pritisak na amortizer. Mapiranje puta visoke definicije i kontrolni algoritmi takođe ulaze u igru da bi kreirali nevjerovatno uglađenu vožnju. Bez obzira da li prelazi preko neravnina, prolazi slalom ili naglo koči, testni prototip konstantno ostaje u zadatoj ravni. Šta to znači? To znači da putnici unutar kabinskog prostora uživaju u vrhunskom komforu.

Ovo se može definisati kao vožnja na magnetnim amortizerima ali na steroidima. Aktuelni magnetni sistemi, koje nude proizvođači poput GM-a, Audija, Forda ili Ferrarija, obezbjeđuju sjajan doživljaj u vožnji koji na izuzetan način spaja komfor i performanse. Sistem koji je kreirao Bose, a kojeg je dodatno "izbrusio" ClearMotion, sve to podiže na viši nivo.

Dolazimo i do ključnog pitanja – šta se promijenilo nakon 30 godina, tako da ova tehnologija može da pronađe mjesto na tržištu? Bose je prije mnogo godina jasno demonstrirao potencijale svog proizvoda. Međutim, u to vrijeme je on bio suviše kompleksan i skup. ClearMotion je uspio da redukuje troškove, što je naravno ovaj sistem ogibljenja učinilo interesantnim mnogim potencijalnim kupcima.

Sljedeće godine će ograničena serija automobila biti opremljena ovom tehnologijom, prije nego što se nađe na većoj floti vozila 2020. ClearMotion za sada nije precizirao koji modeli će posjedovati dotični sistem, ali je kompanija demonstrirala njegove mogućnosti na tandemu BMW-a serije 5, dok se u pres materijalu pojavljuje Tesla Model 3.

Sa finansijskog aspekta, jasno je da je pametno ciljati luksuzne automobile. U isto vrijeme, dodatni troškovi postaju manje značajni, kao i dodatna masa, jer se već radi o skupim (i teškim) vozilima. Za očekivati je da premijum marke istraže nove mogućnosti koje pruža Bose/ClearMotion ogibljenje.

Na kraju krajeva, Bose je radio na tome još prije 30 godina.

