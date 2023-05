Rimac Nevera nastavlja da ruši rekorde, a tokom samo jednog dana vožnje na testnoj stazi u Njemačkoj oborila je čak 23.

Nevera je vožena u postrojenju Automotive Testing Papenburg (ATP) gdje je maksimalno iskoristila pravce duge četiri kilometara.

Predstavnici kompanija Dewesoft i RaceLogic su bili prisutni na lokaciji kako bi potvrdili vremena i ustanovili da je električni hiperautomobil zapravo i brži nego se smatralo.

Na Neveri su bile legalne Michelin Cup 2 R gume, a od 0 do 60 mph je uz standardni rollout od jedne stope ubrzala za 1,74 sekunde, što je brže u odnosu na "službenih" 1,85 sekundi.

Recimo i da je hiperautomobil od 0 do 100 km/h ubrzao za 1,82 sekunde po RaceLogicu, odnosno 1,81 sekundu po Dewesoftu. Time je nadmašeno vrijeme koje su "prijavili" iz Rimca, a koje iznosi 1,97 sekundi.

Pored toga, treba istaći da je testiranje obavljeno na običnom, neprirpemljenom asfaltu.

Nakon što je to ranije nagovijestio prvi čovjek kompanije Mate Rimac, Nevera je na testu postavila novi svjetski rekord za najbrže produkcijsko vozilo kada je riječ o ubrzanju od 0 do 400 km/h i zaustavljanju do 0 km/h, prenosi b92.

Taj "posao" je električni monstrum obavio za 29,94 sekunde, a poređenja radi, Koenigsegg Regeri je bilo potrebno 31,49 sekundi za isti zadatak obavljen 2019. godine.

Recimo i da je Nevera nosila specijalno "ruho" u čast Rimčevom BMW-u M3, odnosno potpuno električnoj Seriji 3 generacije E30 iz 1984. godine, koji je postavio nekoliko rekorda 2012. godine. Jedanaest godina kasnije Mate može ponosno reći da njegova Nevera dostiže 400 km/h i zaustavlja se brže nego što McLaren F1 ubrza do 350 km/h i zaustavi se.

Među Neverinim rekordima je i najkraća udaljenost potrebna da se zaustavi pri brzini od 100 km/h, a ona iznosi 29,12 metara po RaceLogicu, odnosno 28,96 metara po Dewesoftu.