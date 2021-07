Rimac najavio projekte veće od Bugattija: Uskoro predstavljamo robotaxije

Od Financial Timesa do Top Geara, u svijetu gotovo da nema medija koji nije prenio spektakularnu vijest da je Rimac grupa preuzela automobilističku ikonu – Bugatti.

Prvi čovjek Bugattija, čovjek koji je juče stajao rame uz rame s prvim čovjekom Porschea, izvršni direktor Rimac grupe Mate Rimac bio je gost RTL Direkta.

Između ostalog, najavio je i novi projekat – robotaxi.

"Mi smatramo da smo na početku našeg puta, imamo ogromne planove, ovo za Bugatti znamo već dvije godine. Znam danas puno veće stvari veće od Bugattija – vidjet ćemo. Oko robotaxija će biti velika stvar. Nismo još odlučili pokazati", kazao je Rimac.

"Mi smo odlučili dovesti do određene faze, imamo prototipove, željeli smo doći do određenog nivoa i pokazati vam početkom sljedeće godine – bit ćete oduševljeni. Bit će veće od Rimca i Bugattija, radit ćemo to za cijeli svijet, ovdje u Hrvatskoj", dodao je.

Govoreći o budućnosti i ideji da ljudi neće imati olična vozila nego da će koristiti car sharing, robotaxi i slično, rekao je: "Ja obožavam aute i ne možemo gledati Europu kao relevantnu. U drugim zemljama svijeta koje su veće toga je sve manje. To je drugi najveći trošak u životu nakon smještaja. 1,3 milijuna ljudi godišnje umire u prometu, pa onečišćenje koje auti donose recimo".

"Krajnji cilj Elona Muska je isto to, samo što to ljudi još ne prepoznaju. To će toliko biti pozitivnih promjena da ih je teško pobrojati. Prostor koji zauzimaju auti će se vratiti gradu, prirodi, pješacima, biti će puno efikasnije putovati kroz grad, biti će manje gužvi, biti će sigurnije i jeftinije. Jednostavno ima smisla odreći se i tog gušta ljubavi prema autima", smatra Rimac.