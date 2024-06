Rimac predstavio prvi robotaksi: Gaf na premijeri

Mate Rimac je u kampusu kraj Zagreba predstavio robotaksi, koji će se zvati Verne.

Rimac je za robotske taksije dobio 179,5 miliona evra od Evropske unije, a cijeli projekat je, kako je pisao Index, probio niz rokova, a i neka obećanja, poput broja robotskih taksija na zagrebačkim ulicama koji je drastično smanjen.

Ko će biti kriv ako nešto pođe po zlu?

Novi detalji o robotaksijima su objavljeni u utorak, a među njima je i informacija o tome ko će odgovarati ako izazovu saobraćajnu nezgodu.

Naime, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Tomislav Mihotić u odgovoru poslanicima kazao je da će, prema izmjenama Zakona o saobraćaju na putevima, odgovornost za udes izazvan autonomnim vozilom snositi njegov vlasnik ili operater.

"Odgovornost je predviđena Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, koji je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Osnovano je radno tijelo i pretpostavka je da će glavna odgovornost biti na vlasniku vozila ili na operateru koji upravlja njim", rekao je državni sekretar u Hrvatskom saboru na pitanje o odgovornosti u slučaju sudara ovakvog autonomnog vozila, odnosno "automobila bez vozača".

Državni sekretar je predstavio izmjene Zakona o drumskom saobraćaju koji, između ostalog, reguliše automatizovani drumski prevoz kao novu vrstu djelatnosti prevoza putnika, ali je prijedlog naišao na kritike predstavnika opozicije.

"Sistem autonomnih vozila će se uvoditi u fazama. Prvo će krenuti u Zagrebu, na određenim kratkim rutama, kako bi se vidjelo kako funkcioniše i procijenili svi rizici, a onda će se širiti dalje", rekao je Mihotić.

Rimac automobili

Predstavnik opozicije je istakao da autonomna vozila predstavljaju veliki tehnološki napredak, ali ima još dosta posla, na primjer, softver takvih automobila često ne može da odgovori na dileme u vožnji koje vozačima ne predstavljaju problem. Osim toga, upozorio je na nedorečenost pojedinih odredbi.

"Zakonom je definisano da delatnost autonomnog drumskog prevoza putnika mora imati zaposlenog stručno osposobljenog rukovodioca transporta ili ugovor sa istim. Ali nije precizirano ko su ti stručnjaci i koje su njihove kvalifikacije", rekao je on.

U utorak je Rimac predstavio i novi brend - Verne. Kako je najavljeno, pored novog brenda, kompanija će ponuditi cijeli ekosistem urbane mobilnosti i sve funkcionalnosti buduće usluge.

"Project 3 Mobility, hrvatska kompanija koja razvija novi ekosistem urbane autonomne mobilnosti, od danas postaje Verne. Budući servis koji kompanija razvija nosiće ime Verne po Žilu Vernu, poznatom piscu za koga se kaže da je čovjek koji je izmislio budućnost, a Verne će da uvede revoluciju u načinu na koji se krećemo po gradovima", saopštila je Rimčeva kompanija.

Priču je potom na društvenim mrežama objavio i sam Mate Rimac.

Kompanija Mate Rimca zadužena za robotske taksije objavila je u februaru posebno saopštenje u kojem se navodi da su se sa izraelskom kompanijom Mobileye dogovorili da će Rimčevi robotaksiji koristiti "naprednu Mobileye tehnologiju za autonomna vozila, nazvanu Mobileye Drive".

To je izazvalo lavinu komentara da je riječ o prevari jer je Rimac ovim poslom od druge kompanije kupovao gotovo rješenje za autonomnu vožnju.

"Ludo je kad pomislim šta se dešavalo posljednjih godina. Nismo imali ni novca ni iskustva da uradimo ovako nešto, ali smo uspjeli. Najbrže smo proizveli auto u svijetu. Privukli smo preko milijardu evra i otvorili 2.000 radnih mesta. Nismo savršeni."

"Šta je sljedeće? Tehnologija je promijenila naše živote. Svako ima pristup internetu, bilo da ste milioner ili tinejdžer. Ali milioner ima više mobilnosti, ima privatnog vozača na kojeg može da se osloni. Mnogi drugi nemaju takvo iskustvo. Želimo da svima pružimo najbezbjednije iskustvo, bolje iskustvo od milionera sa privatnim vozačem."

"Razvijamo trodjelni ekosistem: prvi je, naravno, automobil. Druga je aplikacija, a treća infrastruktura. Tu je i fabrika u kojoj ćemo proizvoditi robotaksi i slati ih širom svijeta."

"Robotaksi neće biti savršen. Moramo da ga učinimo bezbjednim. Verne će biti najbezbjedniji mogući automobil u slučaju da se dogodi nesreća. Mi ćemo se pobrinuti za sve, nećete morati da brinete ni o čemu. Možete da se opustite, gledate film, radite šta god želite, moći ćete da personalizujete automobil, koju god muziku zovete, biće vaša."

"Aplikacija je sve što vam treba da započnete svoje putovanje. Uz aplikaciju možete da vidite koliko će vremena biti potrebno da dođe do vas i budite sigurni da vožnja neće biti otkazana. Svaka vožnja može biti personalizovana – od temperature do mirisa – obezbjeđujući da putovanje nije samo dolazak do odredišta, već uživanje u ljepoti svake vožnje."

"Auto će biti veliki, biće veoma lak za korišćenje, imaće petoro vrata. Uvijek će biti čisto, to nam je jako važno, nikada vam nećemo poslati prljav auto. Moći ćete da ga čuvate nekoliko dana. Pretplata će takođe biti moguća. Čak i ako nećete imati našu aplikaciju, moći ćete da naručite robotaksi za nekog drugog."

Gaf na premijeri: Rimac je pozvao robotaksi. Nije došao

Na prezentaciji, Rimac je preko aplikacije pozvao robotaksi. Međutim, Robotaksi se nije pojavio, prenosi B92.

"Izgleda da postoji problem, moj tim će to provjeriti", rekao je Rimac. Nakon toga, Rimac je nastavio da govori o karakteristikama robotaksija.

Zatim je Rimčev tim snimljen kako pokušava da popravi točak, koji je, kako se ispostailo, bio u kvaru. Naime, vozilo se uspjelo približiti pozornici, ali dalje nije moglo zbog kvara na jednom od točkova, kako je objašnjeno kasnije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.