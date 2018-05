Rivian: Naš kamionet će biti brži od Ferrarija

Američka tehnološka kompanija Rivian planira da na Sajmu automobila u novembru predstavi svoja prva vozila – kamionet (A1T) i SUV (A1C).

Dva modela će dijeliti oko 90 odsto komponenti, a u kompaniji tvrde da će biti "daleko sposobniji" od Tesle Modela X i brži od Ferrarija.

Kamionet će imati mjesta za petoro putnika, a SUV će biti sa tri reda i sedam sjedišta. Pokretaće ih elektromotor snage do čak 800 KS, te maksimalan domet od oko 725 kilometara.

Iako je godinama izuzetno tajanstvena povodom svog projekta, kompanija Rivian tvrdi da će kamionet imati ubrzanje 0-100 km/h za 2,8 sekundi.

Navodno će biti sposoban i za uspon uz teren pod nagibom od 45 stepeni i prelazak preko vodene površine dubine 1,1 metara.

Rivian tvrdi da će osnovna verzija kamioneta sa baterijom od 80 kWh i dometom od 320 km koštati oko 50.000 dolara, a najjača do 90.000.

Kompanija sa sjedištem u Mičigenu planira da svoj moćni kamionet pravi u bivšoj Mitsubishijevoj fabrici u Ilinoisu, koju je kupila za 16 miliona dolara u januaru.

Manufacturing Controls Engineers wanted for our plant in @NormalILL . Skills needed: Ability to create hydraulic/pneumatic schematics, ControlLogix, PLC/SLC, and the ability to program and troubleshoot automation controllers. Apply here: https://t.co/tsVdLHfueA . #Jobs #BloNo pic.twitter.com/T1pdLfwAzq

Plan Riviana je da do 2020. dostigne proizvodni kapacitet sa oko 1.000 radnika.

Za sada nema nijedne fotografije najavljenih modela, čak ni skica. Samo model od gline na kojem dizajneri usavršavaju dizajn.

Charge your design batteries at the Designing the Future summit featuring the world debut of the @Rivian electric vehicle underbody. Join us for history in the making in Traverse City, June 19-20. https://t.co/xBoUfpCH33 … #lean #lppd pic.twitter.com/XhaWwyqIKL