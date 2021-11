Rolls-Royce elektromobili će zadržati čuvenu masku

Nakon dva prototipa električnih automobila, Rolls-Royce će konačno započeti proizvodnju serijskog modela s nultom emisijom krajem 2023.

Nedavno objavljena serija tizer prikaza, sugerisala je šta možemo očekivati od takozvanog Spectre elektromobila, mada kamuflaža nije dozvolila da dobijemo pretjeran uvid u finalni dizajn.

Čini se, međutim, da postoji najmanje jedan aspekt stajlinga vozila koji se neće dramatično promijeniti u poređenju s postojećim konvencionalno pogonjenim Rolls-Royce automobilima.

Šef kompanije, Torsten Miler-Otvos, nedavno je izjavio da ne postoji šansa da velika maska hladnjaka nestane s dolaskom električnih modela. Naravno, neće imati istu ulogu, ali će i dalje biti tu.

"Pogledajte tu površinu. Ne želim ničega da se odreknem, ali jednu stvar vam mogu reći, da će to biti pravi Rolls-Royce, koji će zasluživati svoje ime. Biće bez premca i kupci će ga voljeti. Na prvom mjestu, mi stvaramo Rolls-Royce, a na drugom, on će biti električan, ne obrnutim putem", rekao je on.

Mada ovo nije čvrsta potvrda, naglašena maska će krasiti anfas Spectrea. Radi se o detalju dizajna koji je tradicionalan i koji neće nestati tek tako.

Za sada, superluksuzna marka iz Gudvuda stvari vezane za svoj prvi elektromobil drži pod velom tajnosti. Miler-Otvos je takođe nedavno izjavio da je zabrinut u vezi s nedostatkom zvuka motora, što će "pojačati" šumove od strujanja vazduha u kabini, mada je dodao da njegove kolege imaju bogato iskustvo na tom planu i znaju kako to da riješe.

(vrele gume)