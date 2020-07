Rolls-Royce najavio model Ghost

Uskoro stiže i novi model Rolls-Royce automobila pod imenom Ghost.

Torsten Miler Otvos, šef kompanije Rolls-Royce, rekao je da će model Ghost biti "najčistiji" izraz njihove kompanije, prenosi B92.

"Ghost je najčistiji izraz Rolls-Roycea dosad. To preusmjerava modele našeg brenda u prelijep, minimalistički, ali vrlo složen proizvod koji se savršeno poklapa sa potrebama naših klijenata i, vjerujem, savršeno u skladu sa vremenom u kom živimo". Novi Ghost prelazi na novu platformu koju dijele s BMW-om serije 7, a gospodin Torsten je primjetio da su jedine komponente prenesene iz uspješnog originala Ghost-a bile 'figurica Spirit of Ecstasy i kišobrani'.

Ghost će biti lansiran na digitalnom događaju kasnije ove godine, za koji je napisano da će mu prethoditi niz od četiri animacije koje će dati uvid u sve ovo o čemu je govorio.

