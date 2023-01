Rusi "lansirali" novi automobil

Nova ruska marka automobila koja će se proizvoditi u Saratovskoj oblasti je nazvana Alfarus.

Kao i u slučaju novog Moskviča, i ovdje se radi o sklapanju kineskog modela, na koji će biti zakačen ruski amblem, piše Autoblog.

Prvi model pod brendom Alfarus jeste električni kompaktni automobil. To međutim nije ništa drugo nego kineski FAW Bestune NAT koji je dobio rusko ime i oznake, prenosi B92.

Automobil je dugačak 4450 mm, širok 1840 mm, visok 1680 mm, dok međuosovinsko rastojanje iznosi 2850 mm.

Originalni FAW Bestune NAT inače raspolaže sa130 KS, a jednim punjenjem električni automobil može da pređe do 420 km.

Ruski mediji navode da je lokalizacija proizvodnje komponenti već planirana.

U okviru ovog projekta je planirano da se proizvodnja velikog broja komponenti odvija na teritoriji Saratovske oblasti, što je potvrdio i guverner regiona Roman Busargin.

Proizvodnja Alfarusa u Saratovskoj oblasti će početi u drugom kvartalu ove godine, uz najavu da će tokom 2023. biti sastavljeno ukupno 2.000 primjeraka.

